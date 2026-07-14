जिस शख्स ने तय किया युवक का रिश्ता, उसी की बेटी को कर दिया गर्भवती; बाद में पंचायत ने कराई शादी

UP Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां हसनपुर में एक किसान ने अपने गांव की एक युवती और दूसरे गांव के एक युवक के बीच शादी तय कराई. लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, जिस युवक से युवती का रिश्ता करा रहा है. उसका चक्कर उसी की बेटी से चल रहा था. जब यह पता चला कि रिश्ता कराने वाली की बेटी गर्भवती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया. गांव में पंचायत का आयोजन किया गया और उन दोनों की आपस में शादी करा दी गई.

जानकारी सामने आ रही है कि यह रिश्ता कोतवाली इलाके के एक गांव की युवती और रेहरा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव के एक युवक के बीच तय हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि युवती की गोद भराई की रश्म भी हो गई थी. रिश्ता कराने वाला युवती के ही गांव का रहने वाला था, लेकिन शादी से 4 दिन पहले होने वाले दूल्हे ने शादी करने से साफ इन्कार कर दिया. फिर बाद में पता चला कि होने वाले दूल्हे का रिश्ता कराने वाले की बेटी के साथ प्रेम संबंध था और वह 3 महीने की गर्भवती थी. यह बात पता चलने पर दोनों परिवारों के सदस्यों ने रिश्ता कराने वाले से सवाल-जवाब किए. सोमवार को कोतवाली इलाके के गांव में एक मंदिर परिसर में दोनों पक्षों की पंचायत हुई.

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युवक-युवती की कराई गई शादी

यह तय किया गया कि रिश्ता कराने वाले की बेटी की शादी उस युवक से कराई जाए. शादी वहीं मंदिर में संपन्न हुई और जोड़े को एक साथ विदा किया गया. इसके बाद, जिस युवती की शादी पहले तय हुई थी, उसके पिता ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि तैयारियों में लगभग दो लाख रुपये खर्च हुए थे और उन्होंने या तो पैसे वापस दिलाने या आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. सर्कल ऑफिसर (CO) पंकज त्यागी ने कहा कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी.

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