यूपी में बंद कमरे में मिली 4 बच्चों की लाश, मां लापता; ईंट से वार कर मारने की आशंका

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां कथित तौर पर 4 बच्चों की उनके घर के अंदर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि उनकी मां कथित तौर पर लापता है. बताया जा रहा है कि अकबरपुर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मीरानपुर इलाके में हुई यह घटना शनिवार दोपहर करीब 3 बजे तब सामने आई, जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि घर सुबह से ही बंद है.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर एक बिस्तर पर बच्चों के खून से लथपथ शव पाए.

मां लापता

मृतकों की पहचान शफीक (14), सऊद (10), उमर (8) और सादिया (7) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार ये नियाज़ (42) के बच्चे थे, जो कई सालों से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि बच्चे अपनी मां नाज़िया खातून के साथ घर पर रहते थे, जो अब लापता है.

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पुलिस ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर अयोध्या रेंज के उप महानिरीक्षक (DIG) सोमेन बर्मा का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमें दोपहर करीब 3 बजे सूचना मिली कि एक घर में चार बच्चों के शव पड़े हैं. पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने बताया कि घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था और ऐसा लग रहा था कि बच्चों की हत्या किसी भारी चीज, संभवतः ईंट से वार करके की गई है. हालांकि, इस मामले में फॉरेंसिक जांच चल रही है और घर तथा आसपास के इलाकों से सबूत जुटाए जा रहे हैं.

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इसके अलावा, डीआईजी ने बताया कि बच्चों की मां लापता है. हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उसका अपहरण किया गया है या उसके लापता होने के पीछे कोई और वजह है. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और आगे की जांच जारी है.