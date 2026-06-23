Home > उत्तर प्रदेश > दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में दूल्हे को दुल्हन की निजी वीडियो दिखाने के बाद लड़के ने शादी करने से इन्कार कर दिया. इसके अगले दिन लड़की ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 23, 2026 12:49:23 PM IST

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लड़की की लौटी बारात
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लड़की की लौटी बारात


UP Crime: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दुल्हन का एक निजी वीडियो दिखाए जाने के बाद दूल्हे ने शादी से इन्कार कर दिया. जैसे ही दूल्हे ने शादी से इन्कार किया. चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद दूल्हा बिना शादी किए ही बारात लेकर लौट गया. इस घटना से परेशान होकर अपने ही दिन दुल्हन ने जहर खा लिया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बताया जा रहा है कि आक्रामक व्यवहार के लिए चर्चित युवकों ने दूल्हे को दुल्हन का एक निजी वीडियो दिखाया था. गांव के बुजुर्गों के समझाने-बुझाने के बावजूद दूल्हे ने शादी करने से इन्कार कर दिया.

You Might Be Interested In

बारात लेकर लौटा दूल्हा

शादी तोड़ने के बाद दूल्हा बारात लेकर चला गया. बारात लौटने के बाद दुल्हन इतनी टूट गई कि उसने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. उसे तुंरत सीएचसी में भर्ती कराया गया. मामला बढ़ने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना टांडा कोतवाली के पुंथर मौहरिया की है. गांव की रहने वाली लड़की की बारात मांझा काजीपुर गांव से आई थी. लेकिन द्वारपूजा समारोह के दौरान स्थानीय युवकों शुभ-लाभ और उनके साथियों ने दूल्हे को दुल्हन का एक अश्लील वीडियो दिखा दिया. जिसके बाद उसने शादी रद्द कर दी.

यह भी पढ़ें – Bihar: सुपौल में श्राद्ध भोज खाने से 150 से अधिक लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, अब दाल में मिली छिपकली

लड़की ने जहरीले पदार्थ का कर दिया सेवन

हालात बिगड़ता देख किसी ने ‘डायल 112’ की टीम की सूचना दे दी. जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बारात चली गई. घटनाक्रम से परेशान होकर युवती ने अगले दिन जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया. ठीक होने के बाद वह और उसका परिवार टांडा कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने गांव के युवकों पर जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया. जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

यह भी पढ़ें – Viral Video: ‘राजा जी के दिलवा टूट जाई…’ आकाश दीप के डांस मूव्स ने उड़ाए होश! अपने तिलक में पवन सिंह के गाने पर काटा…

Tags: crime newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026
दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम
दरवाजे पर खड़ी थी बरात, दूल्हे को गांव के लड़कों ने दिखाई दुल्हन की निजी वीडियो; लड़की ने उठाया खौफनाक कदम