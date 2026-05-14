‘दवा खा लो, अच्छी नींद आएगी’, बॉयफ्रेंड ने लड़की को दिया जहर, मरने तक करता रहा इंतजार

UP Aligarh Boyfriend News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक 17 साल की एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई है. उसके परिवार वालों का आरोप है कि एक दूर से रिश्तेदार ने उनकी बेटी को जहर दे दिया. यह कहकर कि यह नींद की गोली है. जिसके बाद उसकी मौत हो गई. हद तो तब हो गई जब इस घटना के बाद आरोपी मौके से भागने के बजाय थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा और उस लड़की की हालत पर नजर रखता रहा.

इस पूरे मामले पर परिवार वालों का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि आरोपी लगातार मोबाइल से मैसेज भेज रहा था, यह जानने की कोशिश कर रहा था कि जहर ने असर किया है या नहीं. जब परिवार वाले देर रात घर लौटे तो उन्होंने लड़की को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया.

शरीर पड़ गया ठंडा

बताया जा रहा है कि लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था. पास में ही जनीन पर एल्युमिनियम फॉस्फाइड की एक पर्ची भी पड़ी मिली. परिवार वालों ने आरोपी के गिरफ्तार होने तक लड़की का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है. पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. यह घटना मंगलवार देर रात लोधा पुलिस थाने के इलाके में गोविंदपुर फगोई में हुई.

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दूर के रिश्तेदार ने भेजा था मैसेज

इस पूरे मामले पर लड़की के पिता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को उनकी बेटी के मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया था. मैसेज भेजने वाला उनका एक दूर का रिश्तेदार था. मैसेज में लिखा था कि मैं आकाश के घर आ रहा हूं. रोहित मेरे साथ है. मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाया हूं. इसे अभी ले लो. तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है.

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दवा देने के थोड़ी देर बाद ही आरोपी ने एक और मैसेज भेजा जिसमें पूछा था कि बाहर आकर मुझसे बात करो या तुम्हें नींद आ रही है. पिता का आरोप है कि आरोपी यह जांच करना चाह रहा था कि लड़की ने जहर खाया है या नहीं. वह उसे बाहर बुलाकर उसकी शारीरिक हालत देखना चाहता था, ताकि उसकी मौत की पुष्टि हो सके.