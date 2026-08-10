रील बनाने के दौरान दब गया एयरगन का ट्रिगर, ऐसी जगह लग गई गोली, बुझ गया परिवार का उभरता हुआ चिराग

Agra Student Death: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 12वीं कक्षा के एक छात्र की एयरगन की गोली लगने से मौत गई. बताया जा रहा है कि शनिवार शाम करीब 5 बजे छात्र ट्यूशन के लिए पड़ोस में बन रहे एक घर पड़ोस में बन रहे एक घर में गया था. जहां जंगली जानवरों को भगाने के लिए एयरगन रखी हुई थी. छात्र और उसके दोस्त एयरगन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया रील बनाने लगे. इसी दौरान एक दोस्त ने गलती से ट्रिगर दबा दिया. गोली छात्र के प्राइवेट पार्ट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा.

गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी और परिवार वाले मौके पर पहुंचे. छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह घटना पिनाहट थाना क्षेत्र की है.

12वीं क्लास का छात्र था मोहित

पिनाहट के बसई अरेला गांव में विनोद प्रजापति नामक किसान रहता है. उनका 16 साल का बेटा मोहित 12वीं क्लास का छात्र था. बताया जा रहा है कि मोहित 4 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था. उसका एक छोटा भाई और 2 बहनें थीं. वह अपने पड़ोसी ओम शर्मा के बेटे आकाश से ट्यूशन पढ़ता था. आकाश अपने बन रहे घर में करीब 15 छात्रों को ट्यूशन पढ़ाता है. घर के एक कमरे में कुछ शिकारी रुके हुए थे. उन्होंने नीलगाय और जंगली सूअर जैसे जानवरों को भगाने के लिए वहां एयरगन रखी थीं. मोहित शनिवार शाम करीब 4:30 बजे ट्यूशन क्लास के लिए घर से निकला था.

यह भी पढ़ें – Video: राजेश पायलट ने क्यों बदला सरनेम? बेटे सचिन ने अब किया खुलासा, महिलाओं के मुद्दे पर भी रखी बात

रील बनाते समय गलती से दबा ट्रिगर

बताया जा रहा है कि जब शाम 5 बजे तक छह छात्र वहां पहुंच चुके थे. वे सभी एयरगन लेकर रील बनाने लगे. इसी दौरान एक दोस्त ने गलती से एयरगन का ट्रिगर दबा दिया. गोली मोहित के प्राइवेट पार्ट में लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा. गोली की आवाज सुनकर उसके परिवार वाले और पड़ोसी मौके पर पहुंचे. परिवार वाले मोहित को फतेहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए. वहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया. इसके बाद उसे एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें – देश की बेटियों को आगे बढ़ाना होगा… वी वुमन वांट के मंच से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को दिया बड़ा संदेश