Uttar Pradesh: महिला के साथ अश्लील हरकत, आरोपी गिरफ्तार

देव कुमार की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: आपको बता दे पूरा मामला यूपी के बिजनौर जनपद से नगीना थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया है यहां एक युवक द्वारा सड़क पर निकलने वाली महिलाओं और किशोरियों से अश्लील हरकतें करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया आरोपी युवक महिलाओं को देखकर अभद्र इशारे करता था यही नहीं, आरोपी ने कई मौकों पर राह चलती महिलाओं के सामने अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए आपत्तिजनक हरकतें भी कीं इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

पूरा मामला

पूरा मामला तब सामने आया जब एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की करतूत कैद हो गई फुटेज में साफ दिखाई दिया कि युवक राह चलती महिलाओं और लड़कियों पर गंदी टिप्पणियां कर रहा है और शर्मनाक हरकतों से माहौल बिगाड़ रहा है वीडियो वायरल होते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया खासकर अभिभावकों और महिलाओं में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस घटना से परेशान होकर एक पीड़िता के परिवार ने थाना नगीना में लिखित शिकायत दर्ज कराई तहरीर में स्पष्ट लिखा गया कि आरोपी दीपचन्द पुत्र हरलाल सिंह, निवासी वाल्मिकी बस्ती अंबेडकर नगर थाना नगीना, राह चलती महिलाओं और बच्चियों के साथ अभद्रता करता है विरोध करने पर वह धमकाकर मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद थाना नगीना पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया पुलिस ने इस मामले में मु0अ0सं0 166/2025 धारा 296/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम सक्रिय हुई और कुछ ही समय में आरोपी को दबोच लिया।

Aaj Ka Mausam: Delhi-NCR से लेकर UP-Bihar तक, IMD ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी

वायरल वीडियो की जांच

थाना नगीना पुलिस की तत्परता से अभियुक्त दीपचन्द पुत्र हरलाल सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की हरकतें समाज की सुरक्षा और मर्यादा को चोट पहुंचाती हैं। क्षेत्र की महिलाओं और अभिभावकों ने राहत की सांस ली कि आरोपी अब जेल के पीछे है। वहीं पुलिस ने भी साफ किया है की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो तुरंत थाने में सूचना दें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने और कितनी बार इस तरह की गतिविधियां की थीं। इस शर्मनाक कृत्य से न सिर्फ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि समाज की सुरक्षा भावना पर भी सवाल उठे हालांकि पुलिस की तत्परता से आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

PM Modi In Japan: जापान दौरे पर PM Modi, जानिए क्या है विदेश जाने का मकसद?