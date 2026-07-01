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UPTET 2026: परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 2 से 4 जुलाई तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरा रूट और टाइमिंग

UPTET 2026: UPTET 2026 परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ और बलिया रूट पर विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. 2 से 4 जुलाई के बीच होने वाली परीक्षा के लिए हजारों अभ्यर्थियों को यात्रा में राहत मिलेगी और अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था भी की गई है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: July 1, 2026 10:03:53 AM IST

UPTET 2026 के लिए रेकई रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
UPTET 2026 के लिए रेकई रूटों पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें


UPTET 2026: प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है. परीक्षा के दौरान यात्रियों और अभ्यर्थियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है. रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों के जरिए अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकेंगे और उन्हें नियमित ट्रेनों में भीड़ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

गोरखपुर-लखनऊ रूट पर चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05031 गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 तक प्रतिदिन गोरखपुर से शाम 6:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, गोंडा, करनैलगंज और बाराबंकी होते हुए देर रात लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 05032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 2 जुलाई से 4 जुलाई तक संचालित होगी और रात में लखनऊ से चलकर सुबह गोरखपुर पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 12 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

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वाराणसी-गोरखपुर के बीच भी मिलेगी विशेष सुविधा

गाड़ी संख्या 05149 वाराणसी सिटी-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चलाई जाएगी. यह ट्रेन औड़िहार, जखनिया, मऊ, बेल्थरा रोड, सलेमपुर, भटनी और देवरिया सदर होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 05150 गोरखपुर-वाराणसी सिटी परीक्षा स्पेशल ट्रेन 2 जुलाई से 4 जुलाई तक संचालित होगी. इस ट्रेन में कुल 14 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को सुविधा मिल सके.

आजमगढ़-बलिया रूट पर भी दौड़ेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

रेलवे ने आजमगढ़ और बलिया के बीच भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है. गाड़ी संख्या 05152 आजमगढ़-बलिया अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई से 3 जुलाई तक शाम के समय चलेगी. वहीं गाड़ी संख्या 05151 बलिया-आजमगढ़ परीक्षा स्पेशल ट्रेन रात के समय संचालित होगी. इन ट्रेनों में कुल 17 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे.

दोपहर और शाम के समय भी मिलेगी अतिरिक्त ट्रेन सुविधा

इसके अतिरिक्त गाड़ी संख्या 05154 आजमगढ़-बलिया अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन 2 जुलाई से 4 जुलाई तक दोपहर में चलाई जाएगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 05153 बलिया-आजमगढ़ परीक्षा विशेष ट्रेन शाम के समय संचालित होगी. इन ट्रेनों में भी 17 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे, जिससे परीक्षार्थियों को पर्याप्त सीट उपलब्ध हो सके.

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बढ़ाए गए कोच

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवागमन को देखते हुए यह विशेष व्यवस्था की गई है. परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी ट्रेनों का संचालन विशेष समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा. साथ ही ट्रेनों में अतिरिक्त अनारक्षित कोच लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को खड़े होकर यात्रा न करनी पड़े.

कब होगी UPTET 2026 परीक्षा?

बता दें कि UPTET 2026 परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई के बीच आयोजित होगी. परीक्षा दो शिफ्टों में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. पहले उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा और उसके बाद प्राथमिक स्तर की परीक्षा आयोजित की जाएगी. परीक्षा प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी.

Tags: railway special trainuptet exam
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