UP: Facebook की हसीना के प्यार में पगलाया युवक, होटल में मिलने पहुंचा; हुआ ये बड़ा कांड

Uttar Pradesh: आगरा में फेसबुक पर जिस लड़की से उसकी दोस्ती हुई थी, उसने लड़के को एक होटल में मिलने के लिए बुलाया. होटल के कमरे में, वो एक बेहद खौफनाक साजिश की शिकार हो गई.

Published: September 11, 2025 11:33:00 IST

Uttar Pradesh, Agra: उत्तर प्रदेश के आगरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फेसबुक पर दोस्ती करके एक युवक को होटल में बुलाकर एक युवती के साथ अपमानजनक वीडियो बनाए गए. इसके बाद 10 लाख रुपये की मांग की गई. उसके घर कानूनी नोटिस भी भेजा गया. पीड़ित नोटिस का जवाब देने कचहरी आया था.  तभी उसका पीछा करते हुए ब्लैकमेल करने वाले भी आ गए. पीड़ित ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

युवक शादी के बहाने से बुलाया

आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 निवासी सचिन सिंह ने बताया कि फेसबुक पर उसकी दोस्ती एक युवक से हुई. वह शादी कराने के लिए बात करने लगा. 7 सितंबर को उसे लड़की दिखाने के लिए आईएसबीटी स्थित एक होटल में बुलाया गया. एक युवती के साथ युवक मिल गया. आरोप है कि उसने बताया कि दोनों एक ही जाति के हैं. तभी होटल का स्टाफ आ गया. उन्हें पीने के लिए कुछ दिया. इससे वह नशे की हालत में हो गया. इसके बाद होटल स्टाफ ने आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। इसके बाद 5 लाख रुपये की मांग की गई। पैसे न देने पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धमकी देने लगे.

लाखों की मांग

इस पर युवक ने होटल स्टाफ के खाते में 2 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. बाद में आरोपी विराट ने उससे 5 लाख रुपये ट्रांसफर करने को कहा. इससे उसे शक हुआ। विराट की होटल स्टाफ से भी मिलीभगत थी. बाद में सभी 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। बाद में घर पर कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया. इसमें उसने वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी. उसने यह भी कहा कि बदनामी के कारण युवती पुलिस के पास नहीं जाना चाहती. अगर पैसे दे दिए जाएं तो वह मामला सुलझा लेगी. इस पर सचिन बुधवार को नोटिस का जवाब देने सिविल कोर्ट आया. वहां युवक भी उसके पीछे-पीछे आ गया. यह देख उसने अधिवक्ताओं की मदद से उसे पकड़ लिया. उसे सिविल थाने के हवाले कर दिया गया. इस मामले में डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है. जांच कराई जा रही है.

