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UP Strike Ban: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अगले छह महीने हड़ताल नहीं कर सकेंगे ये लोग, आदेश जारी

UP Strike Ban News: यूपी में अगले छह महीने तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे. इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 3, 2026 8:32:24 AM IST

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ


UP Worker-Employee Strike Ban: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अब अगले छह महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसे लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में हड़ताल पर रोक रहेगी. 

यह प्रतिबंध राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों पर भी लागू होगा. आदेश प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने जारी किया है. सरकार ने प्रशासनिक कार्यों और जनसेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है.

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नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है. इस आदेश के अनुसार कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकते, किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते, नियम तोड़ा तो कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है.

इसमें निलंबन सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है. सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी मांगें बातचीत के जरिए रखें और जनता को होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखें.

रोडवेज की सेवाओं में हड़ताल पर पहले लगी थी रोक

गौरतलब है कि इससे एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोडवेज की सभी सेवाओं में अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी. यह फैसला जनहित और आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए लिया गया था.

परिवहन की अपर मुख्य सचिव अर्चना अग्रवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि रोडवेज की वे सभी सेवाओं में अगले 6 महीने तक हड़ताल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

इससे पहले सरकार ने पिछले साल दिसंबर में अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. 

Tags: UP Newsyogi adityanath
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