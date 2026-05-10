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योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार! इन 6 नेताओं को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ

UP Cabinet Expansions: उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ. जिसमें 8 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.

By: Sohail Rahman | Published: May 10, 2026 4:22:14 PM IST

उत्तर प्रदेश में 6 नेताओं को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ
उत्तर प्रदेश में 6 नेताओं को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ


UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया. आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली. इसके अलावा, मनोज पांडे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली. अजीत पाल ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री पक की शपथ ली. सोमेन्द्र तोमर ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली. कृष्णा पासवान ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली. कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली. सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली. हंसराज विश्वकर्मा ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली.

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राज्यपाल ने दिलाई शपथ

लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. नए शामिल किए गए मंत्रियों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कृष्णा पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, सोमेन्द्र तोमर, अजित पाल और सुरेंद्र दिलेर शामिल हैं. इस अहम विस्तार में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, वहीं, कृष्ण पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा और सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली.

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इन मंत्रियों का हुआ प्रमोशन

अपनी टीम का विस्तार करने के साथ-साथ सीएम योगी ने अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के तौर पर प्रमोट किया. यह कदम राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उठाया गया है, जो अगले साल की शुरुआत में होने हैं. सत्ता में आने के बाद योगी 2.0 सरकार का यह दूसरा कैबिनेट विस्तार था. यह ताज़ा फेरबदल मार्च 2024 में किए गए पहले विस्तार के बाद हुआ है, जो सरकार बनने के लगभग दो साल बाद किया गया था.

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पहले विस्तार के दौरान कई नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जिनमें गठबंधन सहयोगी और SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी शामिल थे. उस समय कैबिनेट में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में RLD के अनिल कुमार, सुनील कुमार शर्मा और दारा सिंह चौहान शामिल थे.

Tags: cm yogiUP News
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