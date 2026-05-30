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UP Weather: यूपी में बारिश का कहर! IMD ने जारी किया ताजा अलर्ट, इन इलाकों में बरसेंगे बादल

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में लोग भीषण गर्मी और गर्म लू से काफी परेशान हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 30 मई को बारिश, तेज आंधी और कड़कड़ाती बिजली की संभावना जताई गई है.

By: Preeti Rajput | Published: May 30, 2026 11:04:26 AM IST

यूपी में बारिश का कहर
यूपी में बारिश का कहर


UP Weather | Aaj Ka Mausam | Kab Hogi Barish: उत्तर प्रदेश में लोग लू और भीषण गर्मी से परेशान है. इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज 30 मई को राज्य में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है. विभाग के मुताबिक, यह बदलाव वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से देखने को मिल रहा है. जिसके कारण तापमान मे  5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है. जिससे प्रदेश में हीटवेव की समस्या खत्म हो सकती है. 

तेज आंधी और बारिश का अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार, आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बारिश और वज्रपात हो सकता है. वहीं 60 किलेमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी समेत कई इलाकों में बारिश और आंधी का असर देखने को मिलने वाला है, वहीं देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और  सीतापुर सहित पूर्वांचल के आसपास के इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 

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किसानों को दी गई सलाह 

मौसम विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विभाग के मुताबिक, वज्रपात के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. लोगों से खराब मौसम में घरों में रहने और बिना जरूरत बाहर निकलने से मना किया गया है. साथ ही पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की भी सलाह दी गई है. जलभराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है. 

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फसलों को पहुंच सकता है नुकसान

तेज आंधी और बारिश का असर किसानों की फसलों पर भी पड़ सकता है. गन्ना और मक्का जैसे खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका है. आम और केले के बागानों को भी नुकसान हो सकता है. किसानों को सलाह दी गई है कि सिंचाई न करें और पौधों को सहारा दें. इसके अलावा पानी निकासी की व्यवस्था भी बनाए रखें. 

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Tags: Aaj Ka Mausamkab hogi barishUP Weather
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