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UP में गई 24 लोगों की जान! आसमान से बरसी आफत; 24 घंटे में सब हो गया तहस-नहस

UP Weather Update: यूपी में मौसम ने जिस तरह करवट ली है वो बेहद ही भयानक है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज़ तूफ़ान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि इस भयंकर तूफान में लगभग 24 लोगों की जान चली गई है,

By: Heena Khan | Published: May 5, 2026 10:23:45 AM IST

UP Weather Update
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UP Weather Update: यूपी में मौसम ने जिस तरह करवट ली है वो बेहद ही भयानक है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज़ तूफ़ान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने हर किसी को हैरान कर दिया है. बता दें कि इस भयंकर तूफान में लगभग 24 लोगों की जान चली गई है, वहीँ कई अन्य लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं. खराब मौसम की वजह से सोमवार सुबह से ही हर तरफ हाहाकार है. वहीं कई ज़िलों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई, इतना ही नहीं किसानों की आम की फ़सलों को भी अच्छा-खासा नुकसान हुआ है. 

UP में तूफानी हवाएं और बारिश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वी UP से लेकर पश्चिमी UP तक पूरे क्षेत्र में  तूफानी हवाएं और तेज बारिश देखने को मिली. गोरखपुर में भी खराब मौसम की वजह से हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं. तेज़ तूफ़ान और कम विज़िबिलिटी के चलते तीन उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों पर डायवर्ट करना पड़ा, जबकि एक उड़ान रद्द कर दी गई. इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हुई.

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दो मासूमों की मौत 

आपकी जानकारी के लिए बता दें किआगरा में एक दुखद घटना में, दो मासूम भाई-बहनों की जान चली गई, जब उनके घर की कंक्रीट की छत की स्लैब गिर गई; वहीं उनके माता-पिता और एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. संभल में भी, बारिश के दौरान घर की छत गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई.

गोरखपुर में 4 लोगों की गई जान 

गोरखपुर और बस्ती डिवीज़न में बिजली गिरने और तूफ़ान के कारण चार लोगों की जान चली गई. बलिया में एक मौत की ख़बर है, जबकि ग़ाज़ीपुर में तीन मौतें दर्ज की गईं. इसके अलावा, बागपत में एक व्यक्ति की मौत हुई और बुंदेलखंड क्षेत्र में दो लोगों की जान चली गई. गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और अंबेडकरनगर ज़िलों में बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई. कई इलाकों में लोग बिजली कटौती और जलभराव की समस्याओं से जूझते रहे.

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मौसम विभाग का अलर्ट 

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई ज़िलों में तेज़ तूफ़ान, बारिश और बिजली गिरने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने जनता से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान वे घरों के अंदर ही रहें और पेड़ों या खुले स्थानों से दूर रहें. इस बीच, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल लगातार निगरानी रख रहे हैं.

Tags: Aaj Ka Mausamtoday weathertoday weather rainUP Weather
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