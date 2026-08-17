UP Weather Update: यूपी में बारिश के साथ आएगा आंधी-तूफान, IMD का अलर्ट देखकर ही निकलें घर से

UP Weather Update : दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. कहीं पर मध्यम स्तर तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है. इस बीच भारी बारिश को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने सोमवार (17 अगस्त, 2026) को उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ और 31 जिलों में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया गया है.

3 दिन तक पूरे यूपी में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के ताजा पूर्वनुमान में कहा गया है कि पूरे यूपी में आगामी 3 दिनों (सोमवार, मंगलवार और बुधवार) को दक्षिण पश्चिम मॉनसून एक्टिव रहेगा. इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस बीच लोगों को मौसम विभाग की ताजा अपडेट के साथ अपनी यात्रा और अन्य कामों को करने की सलाह दी है. इसके साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि बारिश के मौसम में नदियों और तालाबों के किनारे जानें से बचें. वहीं, खराब मौसम के बीच स्थानीय प्रशासन भी चौकन्ना है.

सोमवार रात तक होगी बारिश

IMD से जुड़े वैज्ञानियों के अनुसार, पिछले कई दिनों से मॉनसून अपना भयानक रूप दिखा रहा है. IMD ने सोमवार (17 अगस्त) को देर रात तक के लिए पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तुलना में पूर्वांचल के जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है.

इन 26 जिलों में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

IMD के अनुसार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर,मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में भारी बारिश होने के अलर्ट है. इसके चलते इन दिनों के लिए IMD की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी है.

31 जिलों के लिए येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ, उन्नाव, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, औरैया, हमीरपुर, महोबा, बांदा,बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया है.