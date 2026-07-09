UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में बारिश से हाहाकार, कई जिलों में भारी बारिश का खतरा, स्कूल बंद और प्रशासन अलर्ट; पढ़ें पूरा मौसम अपडेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह असर दिखाने लगा है. बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने कई जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शहरों की सड़कें पानी में डूब गईं, कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया और ग्रामीण इलाकों में भी हालात खराब हो गए. मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है और अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

गाजियाबाद और नोएडा में लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखने को मिला. कई मुख्य मार्गों पर पानी भरने से लंबा जाम लग गया. नोएडा के सेक्टर-57, 58, 61, 62 और 63 समेत कई इलाकों में लोगों को घंटों तक जलभराव का सामना करना पड़ा. सुबह दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हुई. प्रशासन ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन की मदद लेने की अपील की है.

बुलंदशहर और संभल में घर-दुकानों तक पहुंचा पानी

बुलंदशहर के पहासू कस्बे में तेज बारिश के बाद कई बाजार पानी में डूब गए. दुकानों के अंदर तक पानी पहुंचने से व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा. संभल जिले के चंदौसी में भी कई मोहल्लों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों की समय पर सफाई नहीं होने से हर बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है.

गांवों में भी बिगड़े हालात, किसानों की बढ़ी चिंता

मुजफ्फरनगर के कई गांवों में लगातार बारिश से गलियां और खेत पानी से भर गए हैं. कुछ गांवों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है. किसानों का कहना है कि अगर जल्द पानी नहीं निकला तो फसलों को नुकसान हो सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था जल्द सुधारने की मांग की है.

मथुरा में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद

मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद मथुरा प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन अलर्ट मोड पर, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

बारिश से प्रभावित इलाकों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. जलभराव वाले क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है. अधिकारियों ने लोगों से बारिश के दौरान बेवजह यात्रा नहीं करने और बिजली के खंभों व जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, महोबा, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, अंबेडकरनगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ और बलिया समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है. बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

अगले पांच दिन ऐसा रहेगा मौसम