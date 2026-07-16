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Lucknow Weather Today: उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, अगले 48 घंटे में लखनऊ में झमाझम बारिश की संभावना; IMD ने लोगों को किया सतर्क

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 16, 2026 7:11:45 PM IST

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है.
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है.


UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है. पिछले कुछ दिनों से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 17 और 18 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी की संभावना जताई है. राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी, मध्य और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में मानसून दोबारा सक्रिय होने जा रहा है.
 
मौसम विभाग के मुताबिक, लखनऊ में 17 जुलाई को अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और शाम तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. हालांकि बारिश से पहले उमस लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है.मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 18 जुलाई से राजधानी में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं. इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहने के संकेत हैं.

इन जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट

आईएमडी ने प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है. जिन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर रखी जा रही है, उनमें शामिल हैं-
  •  बलरामपुर
  •  सिद्धार्थनगर
  •  कुशीनगर
  •  देवरिया
  •  गोरखपुर
  •  बलिया
  •  गाजीपुर
  •  चंदौली
  •  सोनभद्र
  •  प्रयागराज
  •  वाराणसी
  • कानपुर
  • अलीगढ़ 
  • मथुरा
  • आगरा
  • गाजियाबाद
इन इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है. निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

लखनऊ के लोगों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. यदि गरज-चमक शुरू हो जाए तो खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. बारिश के दौरान वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता रखें और मौसम खराब होने पर अनावश्यक यात्रा टाल दें.

फिर जोर पकड़ेगा मानसून

मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा. इसका असर राजधानी लखनऊ के साथ-साथ मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई देगा. लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Tags: IMD rain alertLucknow WeatherUttar Pradesh Rain NewsWeather Update
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