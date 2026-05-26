यूपी के कई जिलों में आंधी-तूफान का कहर, लखनऊ में 90 की रफ्तार से चली हवा, लखीमपुर में उड़ी पानी की टंकियां

up weather update 26 may 2026: भीषण गर्मी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है. उत्तर प्रदेश में नौतपा के दूसरे दिन मंगलवार सुबह कई जिलों में आंधी-तूफान का असर देखने को मिला. इससे कई जगहों पर नुकसान होने की खबर सामने आई है. यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार को सुबह के दौरान आंधी-तूफान आया, जिसके चलते कई जगहों पर पेड़ और पोल उखड़ गए. कई जगहों पर घरों की टंकियां तक उड़ गईं. ज्यादातर जगहों पर पेड़ गिरे नजर आए. लखनऊ और लखीमपुर खीरी के अलावा बदायूं, अयोध्या, उन्नाव, संभल में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई.

लखनऊ में आया तूफान

यहां पर बता दें कि यूपी के कई जिलों में सोमवार देर रात को ही अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. खासतौर से यूपी की राजधानी लखनऊ में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान आया. इससे कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां गिरी नजर आईं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के अयोध्या (पूर्व में फैजाबाद जिला), बस्ती, गोरखपुर और गोंडा में ज्यादा नुकसान की खबर है. इन जिलों में कई जगहों पर इतनी तेज गति से आंधी आई कि पेड़-पोल उखड़ गए. इन जिलों में कई घंटों तक बिजली गुल रही.

लखीमपुर खीरी में उड़ी पानी की टंकियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में लखीमुपर, बस्ती और सीतापुर जिलों में तेज आंधी और बारिश की वजह से हादसे भी हुए. इनमें एक बच्चा समेत कुल 4 लोगों की जान चली गई. लखीमपुरी खीरी में मंगलवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे. इसके बाद आंधी की वजह से पेड़ गिरने की घटनाएं हुईं. साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को पूरे उत्तर प्रदेश में 39 शहरों में हीटवेव का अलर्ट है.

उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार (26 मई, 2026) को यूपी के 39 शहरों में हीटवेव का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. कई जिलों में हल्की बारिश के साथ आंधी का अलर्ट है.