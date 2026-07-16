UP Weather Today: बस कुछ दिन और! इस तारीख को अचानक बदलेगा मौसम, धड़ाम से गिरेगा यूपी का पारा

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हैं. लोग बड़ी ही बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब मौसम विभाग का कहना है मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, 16 जुलाई को मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए एक अहम अपडेट जारी किया है. अभी राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में लोग चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से परेशान हैं. पिछले 24 घंटों में प्रयागराज में तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया. ज़ाहिर है, हर कोई सोच रहा है कि उन्हें इस भीषण गर्मी से कब राहत मिलेगी.

जानें आज का ताजा अपडेट

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बना है. उम्मीद है कि अगले दो दिनों में यह सिस्टम और मज़बूत होगा और आगे बढ़ेगा. इसके अलावा, मॉनसून ट्रफ़ लाइन शाहजहाँपुर और बस्ती से होकर गुज़र रही है. यह मॉनसून सिस्टम पूरे यूपी में फिर से ज़ोरदार बारिश की उम्मीद जगाता है.

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जानें कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश (पूर्वी और पश्चिमी दोनों डिवीज़न) में मॉनसून बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होगा; इसके बजाय, केवल कुछेक जगहों पर ही हल्की बारिश और आंधी-तूफ़ान की संभावना है. आज भारी बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. मुख्य रूप से इन इलाकों में छिटपुट बारिश या बौछारें पड़ने की उम्मीद है. हालांकि आज बारिश कम होगी, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी और उमस के कारण काफी परेशानी हो सकती है. इसलिए, घर से निकलते समय पानी की बोतल साथ रखना न भूलें.

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