Uttar Pradesh Weather: सूरज उगल रहा आग, गर्मी ने मचाई तबाही, कई जिलों में IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी से जूझ रहा है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान बहुत अधिक है. बांदा इस समय देश का सबसे गर्म शहर है, जहां तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है.

लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज और झांसी जैसे अन्य शहर भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं. भारत मौसम विभाग ने गर्म हवाओं और शुष्क मौसम के कारण कई जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है.

रेड अलर्ट पर UP

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने UP कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 20 और 21 मई के बीच भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है. लू प्रभावित क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक रहने की आशंका है, दोपहर की गर्म हवाओं के दौरान लू लगने का खतरा काफी बढ़ सकता है. उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अपना प्रकोप बढ़ा दिया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं, कम आर्द्रता और लंबे समय तक सीधी धूप के कारण कई जिलों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है.

आईएमडी के अनुसार, सबसे गंभीर हालात बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में होने की संभावना है. गंभीर लू की चेतावनी वाले जिलों में बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फ़तेहपुर, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झाँसी शामिल हैं.

भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

उत्तर प्रदेश में गर्मी की वजह से जन-जीवन प्रभावित हो रहा है. UP के ज्यादातर शहरों और गांवों में दोपहर के समय सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं, और ग्रामीण लोग पेड़ों और छायादार जगहों की शरण ले रहे हैं. कई स्थानों पर सुबह 9 बजे से ही भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का असर होने लगता है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों के बाद ही कुछ राहत मिलेगी.

मौसम संबंधी चेतावनी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है. प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और नगर निकायों के अधिकारियों को संवेदनशील जिलों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.