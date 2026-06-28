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UP Weather Today: आग उगल रहा आगरा! यूपी का सबसे गर्म शहर, मानसून का इंतजार कब होगा खत्म?

UP Weather Today: आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. भीषण गर्मी, लू और उमस से लोग दिनभर परेशान रहे, जबकि राहत के लिए मानसून का इंतजार जारी है.

By: Preeti Rajput | Published: June 28, 2026 9:40:45 AM IST

आग उगल रहा आगरा!
आग उगल रहा आगरा!


UP Weather Today: आगरा में गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शनिवार को शहर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तेज धूप, लू और उमस ने दिनभर लोगों का जीना मुहाल कर दिया. रविवार सुबह हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से राहत की उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही देर में सूरज की तपिश ने फिर से हालात बिगाड़ दिए. अब मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक लू चलने और इसके बाद मानसून की बारिश की संभावना जताई है.

अधिकतम तापमान 43. 2 डिग्री सेल्सियस 

शनिवार, 27 जून को सुबह सात बजे से ही तेज धूप निकल जाती है. सुबह 10 बजे के बाद गर्म हवा और लू लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है. न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं दोपहर 12 बजे उमस लोगों को परेशान करती है. धूप में निकलने वाले लोगों को चक्कर आने लगते हैं. अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस अधिक 43. 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शाम को भी गर्म हवा चलती है और रात को पसीना लोगों की नींद हराम कर देता है. 

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उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म शहर 

  • आगरा-43. 2
  • प्रयागराज- 43. 2
  • कानपुर- 42.
  • वाराणसी-42.5
  • झांसी – 42.5
  • लखीमपुर खीरी- 40.0

हीट स्ट्राक का बढ़ा खतरा

तेज गर्मी और लू की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. एसएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ओपीडी में उल्टी, दस्त, कमजोरी, चक्कर और बेहोशी की शिकायत लेकर कई लोग पहुंच रहे हैं. एसएन के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के प्रभारी डॉ. मनीष बंसल ने बताया कि तेज धूप में ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो रही है, जिससे सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. वहीं, गर्मी और उमस का असर पर्यटकों पर भी दिख रहा है. कई पर्यटकों को चक्कर आने और उल्टी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट 

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिन तक तेज धूप और लू का असर बना रहेगा. 30 जून से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है. वहीं, दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले तीन से चार दिनों में प्रदेश में पहुंचने की संभावना है.

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Tags: Agra heatwaveMonsoon in Uttar Pradeshup weather forecast
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