UP Weather Today : बरस पड़े बदरा! गाजियाबाद-नोएडा में सुबह से बारिश, यूपी के इन इलाकों में भी मौसम लेगा करवट

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है. जिसके चलते मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है. कई जगहों पर पानी भर गया है और ट्रैफ़िक जाम की भी ख़बरें हैं. जिसके चलते यूपी का मौसम रंगीन हो गया है. जो लोग पहले गर्मी से परेशान थे, उन्हें अब राहत मिली है. नोएडा, गाज़ियाबाद और कई अन्य शहरों में सुबह से ही बारिश हो रही है. अगर आप बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो पहले मौसम का पूर्वानुमान देख लें. चलिए जान लेते हैं आज यूपी के किन-किन हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है.

यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने पहले ही चंदौली, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर समेत 25 से ज़्यादा ज़िलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, और ये अनुमान सही साबित हो रहे हैं. इन इलाकों के लिए ‘येलो’ और ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किए गए हैं. मुरादाबाद में आज सुबह से ही मौसम ठंडा है और बारिश के हालात बने हुए हैं; कभी भी ज़ोरदार बारिश हो सकती है. लोगों को गर्मी से राहत मिली है. आगरा में भी मौसम बहुत सुहावना है; सुबह से हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में गिरावट आई है. आसमान में बादल छाए हुए हैं और दिन भर रुक-रुक कर बारिश होने की उम्मीद है. नोएडा और गाज़ियाबाद में भी ऐसे ही हालात हैं.

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कब तक बरसेंगे यूपी में बादल

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बारिश का यह दौर कम से कम 10 अगस्त तक जारी रहेगा. मॉनसून का असर दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट से सटे इलाकों में सबसे ज़्यादा दिखेगा. अगर कहीं सबसे ज़्यादा बारिश होगी, तो वो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली ज़िलों में होगी. मौसम विभाग ने सलाह दी है इन दिनों यूपी के लोग सेहत का खास ख्याल रखें और जरूरत पढ़ने पर ही घरों से बाहर निकलें.