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UP Weather Today: आज डूबेगा यूपी! बरेली से लेकर रामपुर तक होगी तेज बारिश; IMD ने जारी किया Red Alert

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश के मौसम ने ऐसे मिजाज बदला है जैसे गिरगिट रंग बदलता है. जी हां! पिछले 24 घंटों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी तेज बारिश की आशंका है.

By: Heena Khan | Published: September 26, 2026 8:36:04 AM IST

UP Weather Today
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UP Weather Today: उत्तर प्रदेश के मौसम ने ऐसे मिजाज बदला है जैसे गिरगिट रंग बदलता है. जी हां! पिछले 24 घंटों से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भी तेज बारिश की आशंका है. जिसके चलते मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारी बारिश के साथ-साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी उम्मीद है. बारिश को देखते हुए कई ज़िलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

यूपी में होगी झमाझम बारिश 

मौसम विभाग का कहना है कि, आज और कल (25-26 सितंबर) कई ज़िलों में बहुत तेज बारिश हो सकती है. आठ ज़िलों के लिए बहुत ज़्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. इस बीच, तराई इलाके में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. तेज़ हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश ने ज़िंदगी पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दी है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में भारी जलभराव हो गया है.

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यूपी के इन जिलों में रेड अलर्ट 

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में रेड अलर्ट जारी  किया गया है: 

  • श्रावस्ती
  • बहराइच
  • लखीमपुर खीरी
  • सीतापुर
  • रामपुर
  • बरेली
  • पीलीभीत
  • शाहजहांपुर 

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यूपी के इन जिलों में जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट: 

  • बस्ती
  • सिद्धार्थनगर
  • गोंडा
  • बलरामपुर
  • हरदोई
  • लखनऊ
  • बाराबंकी
  • बिजनौर
  • अमरोहा
  • मुरादाबाद
  • संभल 
  • बदायूं 

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Tags: Aaj Ka Mausamtoday weatherUP Weather
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