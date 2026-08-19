Home > उत्तर प्रदेश > UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather Today 19 August 2026: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़, सोनभद्र और प्रयागराज समेत करीब 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

By: Sohail Rahman | Published: August 19, 2026 10:51:06 AM IST

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा आज का मौसम?
उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा आज का मौसम?


UP Weather Today: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून अपनी रफ्तार में है. लेकिन जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने 3 दिनों के लिए मानसून पर ब्रेक लग सकता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश पूरी तरह से रूक जाएगी, बल्कि बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है. इसके अलावा, अगर उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों की बात करें तो पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग ने आज यानी बुधवार (19 अगस्त, 2026) के लिए प्रतापगढ़, सोनभद्र और प्रयागराज समेत करीब 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

You Might Be Interested In

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो मानसून की सर्वाधिक असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेगा. कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के भी आसार लग रहे हैं. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेशभर में अगले एक सप्ताह तक पूरी तरह सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है. मध्य यूपी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले छह-सात दिन बादल जमकर बरसेंगे. लखनऊ में शनिवार और रविवार को अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं.

लखनऊ में 3-4 दिनों से हो रही बारिश

बात अगर पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश की करें तो लखनऊ में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार को दिन का पारा 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 25.4 डिग्री रहा. करीब 40 जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से नीचे बना रहा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली.

यह भी पढ़ें –  निकाह में कोई और-बेड शेयर किसी और संग! पकड़े जाने पर हुई जोरदार कुटाई; ढीट बनकर खड़ा रहा शोहर

किन जिलों में होगी बारिश?

पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में भी भारी बारिश के आसार हैं. प्रयागराज में मंगलवार को सीजन की सर्वाधिक 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. यह प्रदेश में भी सबसे अधिक रही. बिजनौर में 162, संभल में 150, सोनभद्र में 123, चित्रकूट में 92 और प्रतापगढ़ में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

कब तक होगी बारिश?

19 अगस्त के बाद भी उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ होने के संकेत नहीं हैं. मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 अगस्त को भारी बारिश और 21 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 22 और 23 अगस्त को भी पूर्वी यूपी में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन में 20 अगस्त को पूर्वी यूपी में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 21 अगस्त को भी भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है, जबकि 23 और 24 अगस्त को पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है.

यह भी पढ़ें – UP: कोटेदारों ने योगी आदित्यनाथ सरकार को दिया धन्यवाद, बोले- ‘पहले लोग संदेह करते थे, अब देते हैं सम्मान’

Tags: UP Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऋषभ पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय,...

August 18, 2026

ज्यादा पसीना आना सेहत के लिए अच्छा या बुरा?

August 18, 2026

इमरान हाशमी का आलिया भट्ट से क्या रिश्ता है?

August 18, 2026

गुलजार की 5 बेस्ट शायरी

August 18, 2026

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026
UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट
UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट
UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट
UP Weather Today 19 August: यूपी के किन जिलों में आज होगी बारिश? IMD ने जारी किया अलर्ट