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यूपी: राज्य में सुहावना होगा मौसम, खत्म होगा लू का प्रकोप, 66 जिलों में IMD ने जारी किया तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में मौसम जल्द ही बदलने वाला है. IMD ने राज्य के 66 जिलों के लिए गरज-चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 10:12:05 AM IST

यूपी के किस जिले में आएगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ?
यूपी के किस जिले में आएगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ?


UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देने के लिए तैयार है और साथ ही परिस्थितियां भी अनुकूल हैं. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज-चमक, तेज हवाओं और छिटपुट बारिश के आसार जताया है.

30 जून से राज्य के अधिकांश जिलों में मानसूनी बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं. हालांकि फिलहाल दो दिन यूपी के कुछ दक्षिणी जिलों जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में गर्मी और लू का प्रकोप बरकरार रहेगा.

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मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी 

मौसम विभाग ने सोमवार के लिए उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. तराई क्षेत्र के जिले कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में इन दो दिनों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार 30 जून से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी. जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे राज्य में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है. बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी.

किन जिलों के लिए जारी है मेघगर्जन व वज्रपात की चेतावनी

मौसम विभाग ने 66 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है. इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मेरठ, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्र शामिल हैं.

गर्मी से मिलेगी राहत 

पिछले कुछ समय से राज्य में लोग तेज गर्मी और लू के कहर से परेशान हैं. सामन्यतया राज्य के हर जिले में 40 डिग्री से ऊपर ही तापमान है. मानसून के आने और बारिश होने से तापमान में 5-10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

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