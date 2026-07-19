UP Weather: राज्य के 55 जिलों में गर्मी से मिलेगी राहत, IMD ने जारी किया भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और शनिवार से कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. बारिश की वजह से राज्य में मौसम सुहावना हो गया है. लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है.

मौसम विभाग (IMD) ने रविवार के लिए प्रदेश के 55 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. तराई और पश्चिमी यूपी सहित राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जलभराव की आशंका जताई गई है.

जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी ने गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पूर्वांचल के जिलों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी सहित अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है. सीनिसर मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 19 से 21 जुलाई के दौरान प्रदेश में मानसून और भी ज्यादा सक्रिय रहेगा. इस दौरान ज्यादातर जिलों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं.

किन-किन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग ने यूपी के महराजगंज, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर, बरेली पीलीभीत समेत आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, संत कबीर नगर, गाजीपुर, बस्ती, कुशीनगर, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, हरदोई, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, संभल, बदायूं, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.