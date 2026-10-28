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UP Weather: यूपी में कुदरत का कहर? आंधी और तूफानी बारिश; चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है. बता दें की बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गंभीर साइक्लोनिक "अर्नब तूफान" ने कई राज्यों में तांडव मचाया हुआ है.

By: Heena Khan | Published: October 28, 2026 8:29:15 AM IST

cyclone arnab
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UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज अचानक बदलने वाला है. बता दें की बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गंभीर साइक्लोनिक “अर्नब तूफान” ने कई राज्यों में तांडव मचाया हुआ है. वहीं अब ये खतरनाक तूफान तेज़ी से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. जिसके कारण उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और आंधी-तूफान की आशंका है. साथ ही बता दें कि मौसम विभाग ने आज, 28 अक्टूबर से राज्य में आंधी-तूफ़ान और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इतना ही नहीं, मौसम विभाग का कहना है कि 31 अक्टूबर तक अलग-अलग हिस्सों में तेज़ आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश होगी.

अचानक बदलेगा मौसम 

मौसम विभाग की दी हुई जानकारी के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी डिवीज़न में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है. वहीं ज़्यादातर ज़िलों में आसमान साफ़ रहेगा और खिली-खिली धूप निकलेगी. लेकिन, पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में एक-दो बार बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई जा रही है. इस दौरान आंधी-तूफ़ान और बिजली गिरने की भी आशंका है. साथ ही बता दें कि डिवीज़न में 40-50 km/h की रफ़्तार से तेज़ हवाएँ चलेंगी.

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इन जिलों में होगी भारी बारिश 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आज कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जबकि प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और देवरिया में भी एक-दो जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है. बाकी राज्य में मौसम सूखा रहेगा.

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जानें राजधानी का मौसम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में आज मौसम सूखा रहने की उम्मीद है. हालांकि दिन भर आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश नहीं होगी. लखनऊ में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. अगले 24 घंटों में मौसम बदलेगा और कई इलाकों में भारी बारिश होगी.

Tags: Cyclone Arnabtoday weatherUP Weather
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