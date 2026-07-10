UP Weather Alert: पूर्वांचल पर मॉनसून का सबसे बड़ा हमला, 70 KM/H की आंधी, बिजली और मूसलाधार बारिश का अलर्ट

Uttar Pradesh Weather Update: उत्तर प्रदेश में मॉनसून अब पूरे रौद्र रूप में नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के लखनऊ केंद्र ने 11 जुलाई के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. खासकर पूर्वांचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 60 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मिर्जापुर और सुल्तानपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है. इन इलाकों में बिजली गिरने और तेज आंधी की भी आशंका जताई गई है.विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

लखनऊ समेत इन जिलों में भी बरसेंगे बादल

राजधानी लखनऊ में भी पूरे दिन बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.इसके अलावा मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, हरदोई, रायबरेली और बाराबंकी में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाओं की संभावना है.

70 KM/H तक चल सकती हैं तेज हवाएं

आईएमडी (IMD) के अनुसार कई जिलों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. तेज हवा के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा. ऐसे में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है.

क्यों बढ़ी चिंता?

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार बंगाल की खाड़ी से सक्रिय मॉनसूनी सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. 12 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. लगातार बारिश से जलभराव, ट्रैफिक जाम और दृश्यता कम होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

किसानों के लिए जरूरी सलाह