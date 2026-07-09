पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और सबसे ज्यादा असर अब पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत न होने पर यात्रा से बचने की सलाह दी है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में कई जगह तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं.

10 जुलाई को पूरे पूर्वांचल में तेज बारिश के आसार

10 जुलाई को पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में दिनभर बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जोरदार बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ भी जारी किया है. प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

11 जुलाई रहेगा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिन

11 जुलाई को मानसून का असर और बढ़ने की संभावना है. खासकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी मंडल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव, छोटे नालों के उफान और ग्रामीण इलाकों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है.

12 जुलाई को भी नहीं मिलेगी राहत

12 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम कुछ सामान्य हो सकता है, लेकिन पूर्वांचल और बिहार सीमा से लगे जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. नदी-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह