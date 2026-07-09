Home > उत्तर प्रदेश > पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और सबसे ज्यादा असर अब पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 9, 2026 6:27:53 PM IST

10 जुलाई को पूरे पूर्वांचल में तेज बारिश के आसार
10 जुलाई को पूरे पूर्वांचल में तेज बारिश के आसार


UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और सबसे ज्यादा असर अब पूर्वांचल में देखने को मिल सकता है. आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत न होने पर यात्रा से बचने की सलाह दी है.
 
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर और आसपास के जिलों में कई जगह तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है. लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं.

10 जुलाई को पूरे पूर्वांचल में तेज बारिश के आसार

10 जुलाई को पूर्वांचल के अधिकांश जिलों में दिनभर बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जोरदार बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ भी जारी किया है. प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं.

11 जुलाई रहेगा सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दिन

11 जुलाई को मानसून का असर और बढ़ने की संभावना है. खासकर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर और वाराणसी मंडल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव, छोटे नालों के उफान और ग्रामीण इलाकों में आवागमन प्रभावित होने की आशंका है.

12 जुलाई को भी नहीं मिलेगी राहत

12 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम कुछ सामान्य हो सकता है, लेकिन पूर्वांचल और बिहार सीमा से लगे जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. नदी-नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.

लोगों के लिए मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. जलभराव वाले रास्तों से गुजरने में सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक चेतावनियों का पालन करें. किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Tags: home-hero-pos-3IMD ForecastPurvanchal Rain AlertUP WeatherUttar Pradesh Weather
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश के मौसम में भूलकर भी न खाएं ये चीजें

July 9, 2026

जान्हवी ने हाथों में रचाई ‘शिखु’ के नाम की मेहंदी

July 9, 2026

राघव जुयाल की 6 फिल्में और सीरीज, एक कर देगी...

July 9, 2026

घर की तिजोरी में कितना सोना रखना है सुरक्षित? जान...

July 8, 2026

स्ट्रेस कम करने के लिए कैसी डाइट लें?

July 8, 2026

संजीव कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 8, 2026
पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
पूर्वांचल पर बारिश का सबसे बड़ा खतरा! 10 से 12 जुलाई तक गोरखपुर-चंदौली समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट