UP Weather Alert: एक साथ गई 45 लोगों की जान! कुदरत के कहर से कांपा यूपी; भदोही से प्रयागराज तक तबाही

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में आए भारी तूफ़ान ने बुधवार को भयंकर रूप ले लिया था. इस तूफान ने कब आपदा का रूप ले लिया पता ही नहीं चला. बता दें कि दोपहर के समय, भीषण धूल भरी आंधी, बारिश और तेज़ हवाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी तबाही मचा दी है. कुछ जगहों पर दीवारें गिरने से लोगों की जान चली गई, तो वहीं दूसरी जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से दुर्घटनाएं घटी हैं. कई जिलों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई, और सड़क और रेल यातायात दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं.

UP के इन इलाकों में भारी तबाही

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भदोही, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, बदायूं, चंदौली और प्रयागराज सहित कई जिलों में, अलग-अलग घटनाओं में कुल 45 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए. प्रशासन और राहत दल प्रभावित इलाकों में देर रात तक बचाव कार्यों में जुटे रहे. इस तूफान ने कई घरों में मातम का माहौल बना दिया है.

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भदोही 17 लोगों की मौत

तूफ़ान और बारिश का सबसे ज़्यादा असर भदोही ज़िले में देखने को मिला. तेज़ हवाओं और भारी बारिश की वजह से पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ. देर रात तक ज़िले में 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि कई अन्य लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की ख़बर थी. कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से रोज़मर्रा का जीवन पूरी तरह से ठप हो गया. खराब मौसम का असर रेलवे के कामकाज पर भी पड़ा. ज़ोरदार तूफ़ान के दौरान ऊपर से गुज़रने वाली बिजली की तारें टूट गईं, जिससे चार ट्रेनों को पटरियों पर ही रोकना पड़ा. यात्री वहीं फँस गए और उन्हें घंटों तक परेशानी झेलनी पड़ी. रेलवे विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने पटरियों की मरम्मत के लिए देर रात तक काम किया.

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