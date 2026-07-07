लखनऊ, कानपुर, वाराणसी समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ होगी बारिश; किसानों के लिए आई राहत भरी खबर जानिए कहां कैसा रहेगा मौसम?

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है. बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर अब प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 8 जुलाई को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है. वहीं मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि किसानों को खरीफ फसलों के लिए अच्छी बारिश का इंतजार भी खत्म होता दिख रहा है.

राजधानी लखनऊ में बुधवार को कई दौर की बारिश हो सकती है. पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है और बीच-बीच में तेज बौछारें पड़ सकती हैं. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. बारिश के कारण तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी.

इन जिलों में अच्छी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, अमेठी, सुल्तानपुर और अयोध्या में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. इन इलाकों में 20 से 60 मिमी तक बारिश दर्ज हो सकती है. लगातार बादल और बारिश से मौसम सुहावना बना रहेगा.

पूर्वांचल में बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा

वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच और श्रावस्ती समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. हालांकि यहां भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन गरज-चमक और आकाशीय बिजली को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

किसानों के लिए राहत की खबर

विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर होने वाली यह बारिश धान समेत खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. जिन इलाकों में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी, वहां खेतों में नमी बढ़ेगी और बुवाई का काम भी रफ्तार पकड़ सकेगा.

मौसम विभाग की सलाह