UP Draft Voter List: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग ने मंगलवार 17 नवंबर 2026 को स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के तहत राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में कुल 13.59 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल हैं. हालांकि, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले दर्ज मतदाताओं की संख्या से तुलना करें तो अब भी करीब 1.85 करोड़ वोटर कम हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इन मतदाताओं के नाम सूची से क्यों गायब हुए और जिन लोगों का नाम छूट गया है, वे दोबारा कैसे जुड़वा सकते हैं?

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कितने वोटर हैं?

उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) नवदीप रिनवा ने बताया कि SSR 2027 के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 13,58,68,905 वोटर रजिस्टर्ड हैं. इनमें 7,38,58,510 पुरुष, 6,20,06,353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर वोटर शामिल हैं. लिस्ट में 18 से 19 साल के 11,83,352 युवा वोटरों के नाम भी शामिल हैं.

अधिकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल को जारी पिछली फाइनल वोटर लिस्ट के मुकाबले इस बार करीब 18.8 लाख नए वोटर जुड़े हैं. इसमें करीब 11 लाख महिलाएं शामिल हैं. हालांकि, SIR से पहले उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे. अप्रैल में रिवीजन के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ हो गई. नई ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या अब बढ़कर 13.59 करोड़ मिलियन हो गई है, लेकिन यह पिछले आंकड़े से लगभग 1.85 करोड़ कम है.

16 दिसंबर तक जुड़वाए जा सकते हैं नाम

इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में किसी भी गलती को जोड़ने, हटाने या ठीक करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया है.

इसके लिए तीन फॉर्म तय किए गए हैं-

फॉर्म 6: अगर किसी योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गायब है, तो वे नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

फॉर्म 7: इसका इस्तेमाल वोटर के नाम के बारे में आपत्ति दर्ज करने या खास हालात में नाम हटाने के लिए किया जाता है.

फॉर्म 8: वोटर लिस्ट में दिए गए नाम, पते और दूसरी जानकारी को ठीक करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश में कितने लोगों ने अभी तक वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कराया है?

चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक, राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी का लगभग 84 से 85 प्रतिशत ही वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है. आबादी के अनुमान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या लगभग 16.16 करोड़ है. जबकि ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में 13.59 करोड़ नाम शामिल हैं, लगभग 2.58 करोड़ लोग अभी वोटर लिस्ट से गायब हैं.

SSR ने राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा किया है?

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर BJP और विपक्ष के बीच पहले से ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि SIR के दौरान लगभग 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ गई.

विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि SIR प्रोसेस का इस्तेमाल उन वोटरों को बाहर करने के लिए किया गया जिन्हें उनका समर्थक माना जाता है. हालांकि, CEO नवदीप रिनवा ने इस मामले पर कमेंट करने से मना कर दिया, और धर्म और जाति के हिसाब से वोटर डेटा मिलने से इनकार किया.