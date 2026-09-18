UP Viral Video: शिक्षक और छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, कोचिंग सेंटर में ही पकड़े गए दोनों, जांच शुरू

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक कोचिंग सेंटर का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो इकौना बाईपास स्थित एक कोचिंग सेंटर का बताया जा रहा है. वीडियो में एक शिक्षक और छात्रा को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस को एक तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही वीडियो की जांच

तहरीर में कथित वीडियो को प्रसारित करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अब वीडियो की सत्यता, उसके स्रोत और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान समेत पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो वास्तविक है या उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है. साथ ही, वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों और उसे प्रसारित करने वालों की भूमिका भी जांच के बाद स्पष्ट होगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.