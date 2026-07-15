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UP Viral Video: इधर-उधर देख और… कन्नौज में स्कूल के क्लासरूम में ही महिला टीचर से रोमांस करने लगा शिक्षक, आपत्तिजनक वीडियो वायरल

Kannauj Viral Video: कन्नौज के एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक महिला टीचर चेयर पर बैठी नजर आ रही है. पुरुष टीचर भी वहीं मौजूद है. मेल टीचर कुछ बातें करता है तो महिला टीचर मुस्करा देती है. इसके बाद मेल टीचर ने इधर-उधर देखा और महिला टीचर के पास जाकर रोमांस करने लगा.

By: Hasnain Alam | Published: July 15, 2026 5:45:02 PM IST

कन्नौज टीचर वायरल वीडियो
कन्नौज टीचर वायरल वीडियो


UP Kannauj Viral Video: उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो सौरिख थाना क्षेत्र के गांव में स्थित कंपोजिट प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है. वीडियो में स्कूल में तैनात महिला और पुरुष टीचर रोमांस करते दिख रहे हैं. आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद दोनों को सस्‍पेंड कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि पुरुष टीचर की पत्‍नी ने ही क्लास में हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसमें दोनों की करतूतें कैद हो गईं.

वायरल वीडियो में स्कूल में एक महिला टीचर चेयर पर बैठी नजर आ रही है. पुरुष टीचर भी वहीं मौजूद है. मेल टीचर कुछ बातें करता है तो महिला टीचर मुस्करा देती है. इसके बाद मेल टीचर ने इधर-उधर देखा और महिला टीचर के पास जाकर रोमांस करने लगा. पुरुष टीचर ने महिला टीचर को कई बार किस किया.

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पत्नी से फैमिली कोर्ट में चल रहा है केस

पुरुष टीचर की पत्‍नी ने ही इससे जुड़े कई वीडियो वायरल किए हैं. दोनों के बीच 4 सालों से फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है. बताया जा रहा है कि पत्नी को पति की करतूतों की जानकारी मिली तो उसने क्लास में हिडेन कैमरे लगवा दिए, जिसमें पति का दूसरी महिला टीचर के साथ आपत्तिजनक वीडियो कैद हो गए.

कन्नौज में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका का रोमांस करते, वीडियो हुआ वायरल pic.twitter.com/qUUkZBbglq

इस मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सौरिख ब्लॉक के बहेड़ी गांव स्थित कंपोजिट प्राइमरी स्कूल में तैनात दोनों सहायक शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए और जांच की जिम्मेदारी सौरिख के खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ पाठक को सौंपी गई.

बीएसए के अनुसार जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो में कथित तौर पर शिक्षकों के अपेक्षित आचरण के विपरीत व्यवहार दिखाई देता है. रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस तरह की गतिविधियों का विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. रिपोर्ट में दोनों शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है.

दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच जारी

उन्होंने बताया कि इस संस्तुति के आधार पर मंगलवार रात दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि के दौरान एक शिक्षक को गुगरापुर के ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा दूसरे को तालग्राम के बीआरसी से संबद्ध किया गया है. दोनों शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच जारी है.

अधिकारियों के अनुसार, कथित वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर आया. शिक्षा विभाग जांच के तहत इसकी प्रामाणिकता का सत्यापन कर रहा है. निलंबित किए गए शिक्षकों में सहायक अध्यापक अवधेश पाल और सहायक अध्यापिका पूजा रानी शामिल हैं. वीडियो जो सामने आया है, वह सर्दी के दिनों का है, क्‍योंकि दोनों ने जैकेट पहना हुआ है.

Tags: home-hero-pos-9Kannauj NewsUP Newsviral video
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