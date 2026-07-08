UP: 13 किलो सोना, 9kg चांदी और ₹1.62 करोड़ कैश… रिटायर ARTO के घर विजिलेंस की रेड में सामने आया ‘कुबेर का खजाना’!

UP Retired ARTO House Raid: यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच विजिलेंस विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा में तैनात रहे पूर्व सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापा मारा. इस कार्रवाई में जांच अधिकारियों के सामने ऐसी संपत्ति का खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया.

घर से करोड़ों रुपये की नकदी, सोना, चांदी और चल-अचल संपत्तियों के दस्तावेज से जुड़े रिकॉर्ड बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में बरामद कुल संपत्ति का मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये आंका गया है. अब विजिलेंस विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि यह संपत्ति उनकी वैध आय के मुकाबले कितनी अधिक है.

घर में 13 kg सोना मिला

लखनऊ के अलीगंज की चंद्रलोक कॉलोनी में ललित कुमार के घर की तलाशी के दौरान, जांच अधिकारियों को घर के अलग-अलग हिस्सों में पैकेट में छिपाकर रखे गए लगभग ₹1.62 करोड़ कैश मिले. टीम को लगभग 13 kg सोना और 9 kg चांदी भी मिली. सोना बार और ज्वेलरी के रूप में मिला, जबकि चांदी बार, बिस्किट और ज्वेलरी के रूप में मिली. सरकार द्वारा ऑथराइज़्ड वैल्यूअर ने बरामद सोने, चांदी और ज्वेलरी की कुल कीमत लगभग ₹20 करोड़ आंकी है.

कई जगहों पर घर

तलाशी के दौरान, अधिकारियों को कई चल और अचल प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट भी मिले. इनमें लखनऊ में कई घर और प्लॉट, लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली में खेती की जमीन, साथ ही लखनऊ और नोएडा में फ्लैट बुकिंग के डॉक्यूमेंट शामिल थे. इन अचल प्रॉपर्टी की अनुमानित कीमत लगभग ₹13 करोड़ है.

जांच टीम को बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस स्कीम, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में ₹1 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी मिले. घर से एक टोयोटा इनोवा, एक हुंडई i20 कार और एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई. जांच के दौरान, अधिकारियों ने घर में महंगे फर्नीचर और दूसरी कीमती चीज़ों की लिस्ट भी बनाई.

VIDEO | Uttar Pradesh Vigilance Establishment recovered Rs 1.62 crore cash, 13 kg gold and 9 kg silver jewellery and documents relating to movable and immovable assets collectively estimated at around Rs 35 crore during searches at the Lucknow residence of a former Assistant… pic.twitter.com/kd8WeJCdsn — Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2026

₹35 करोड़ की प्रॉपर्टी

उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक, रेड के दौरान मिली प्रॉपर्टी की कुल कीमत, जिसमें कैश, सोना, चांदी, ज्वेलरी, चल-अचल प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं, लगभग ₹35 करोड़ है. डिपार्टमेंट ने बताया कि सर्च के दौरान मिली संदिग्ध और बिना हिसाब-किताब वाली प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है और यह चल रही जांच का हिस्सा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बयान के मुताबिक, पुलिस डायरेक्टर जनरल (DGP) और उत्तर प्रदेश विजिलेंस एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर ने इस सफल रेड को अंजाम देने के लिए लखनऊ सेक्टर विजिलेंस टीम को ₹1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है.