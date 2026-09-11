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UP Elections 2027: शपथ ली, सीएम की कुर्सी संभाली… लेकिन 31 घंटे बाद ही खत्म हो गई सत्ता! यूपी का एक मुख्यमंत्री ऐसा भी

Jagdambika Pal 31 Hours CM: यूपी की राजनीति में सत्त की कुर्सी जितनी ताकतवर रही है, उसके उतने ही दिलचस्प और चौंकाने वाले किस्स भी रहे हैं.  ऐसा ही एक किस्सा फरवरी 1998 में सामने आया, जब जगदंबिका पाल अचानाक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 4:35:39 PM IST

यूपी के मात्र 31 घंटे के सीएम
यूपी के मात्र 31 घंटे के सीएम


UP CM Jagdambika Pal Story: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में आप देखेंगे कि यूपी की राजनीति में सत्त की कुर्सी जितनी ताकतवर रही है, उसके उतने ही दिलचस्प और चौंकाने वाले किस्स भी रहे हैं. कभी बहुमत के आंकड़ों ने सरकारें बनाई हैं, तो कभी कुछ विधायकों के रुख ने पूरा सत्ता समीकरण बदल दिया. ऐसा ही एक किस्सा फरवरी 1998 में सामने आया, जब जगदंबिका पाल अचानाक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए. उन्होंने शपथ भी ली, लेकिन उनकी सरकार इतनी जल्दी बदल गई कि वह इतिहास में 31 घंटे वाले मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो गए.

कैसे शुरू हुआ पूरा सियासी संकट?

उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद अस्थिर दौर से गुजर रही थी. कल्याण सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार को लेकर लगातार राजनीतिक खींचतान चल रही थी. इसी बीच सरकार के बहुमत को लेकर विवाद खड़ा हुआ. विपक्ष और बागी विधायकों की गतिविधियों के बीच तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने का फैसला लिया. यहीं से कहानी में अचानक बड़ा मोड़ आया. राजभवन ने जगदंबिका पाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई. रातों-रात यूपी की सत्ता का चेहरा बदल गया.

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एक तरफ जगदंबिका पाल की शपथ, दूसरी तरफ कल्याण सिंह का विरोध

जगदंबिका पाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. बीजेपी और कल्याण सिंह के समर्थकों ने राज्यपाल के फैसले का विरोध किया. मामला जल्द ही अदालत की चौखट तक पहुंच गया. सबसे बड़ा सवाल यही था की आखिर बहुमत का फैसला राजभवन करेगा या विधानसभा के भीतर होगा? इसी विवाद के बीच अदालत ने फ्लोर टेस्ट का रास्ता चुना. यानी विधानसभा में विधायकों के सामने यह साबित होना था कि किसके पास सरकार चलाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है.

फ्लोर टेस्ट ने पलट दिया पूरा खेल

विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ तो तस्वीर साफ हो गई. कल्याण सिंह के पक्ष में बहुमत साबित हुआ. इसके बाद जगदंबिका पाल की सरकार को सत्ता से हटना पड़ा और कल्याण सिंह फिर मुख्यमंत्री पद पर लौट आए. इस तरह जगदंबिका पाल का मुख्यमंत्री कार्यकाल बेहद छोटा रहा. बाद में उनकी पहचान 31 घंटे वाले मुख्यमंत्री के तौर पर मशहूर हो गई. हालांकि, 31 घंटे कोई संवैधानिक अवधि नहीं थी, बल्कि उनके बहेद छोटे मुख्यमंत्री कार्यकाल को लेकर प्रचलित पहचान थी.

Tags: jagdambika palUP Assembly Elections 2027uttar pradesh
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