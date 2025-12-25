Home > उत्तर प्रदेश > UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?

UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?

Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों को भी दोहराया. उन्होंने कहा, "यह एक नया उत्तर प्रदेश है," और राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 25, 2025 1:05:52 AM IST

UP Vidhan Mandal Session 2025
UP Vidhan Mandal Session 2025


UP Vidhan Mandal Session 2025: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि राज्य ने सरकारी नौकरियों के साथ-साथ पारंपरिक उद्यमों को भी मजबूत किया है, जिससे MSME सेक्टर को नई गति मिली है. इसका असर निवेश, निर्यात और रोज़गार के आंकड़ों में साफ दिख रहा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, औद्योगिक माहौल में सुधार और उद्यमिता को बढ़ावा देने से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है.

You Might Be Interested In

यह एक नया उत्तर प्रदेश है…

मुख्यमंत्री योगी ने कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों को भी दोहराया. उन्होंने कहा, “यह एक नया उत्तर प्रदेश है,” और राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ है. सरकार बिना किसी भेदभाव के अपने 25 करोड़ लोगों के कल्याण और सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है. उन्होंने गरीबों के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि सामाजिक सुरक्षा, विकास और सुशासन उनकी सरकार की प्राथमिकताएं हैं.

अनुपूरक बजट पारित, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित 

मुख्यमंत्री के भाषण के बाद, विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित किया गया, और सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया. इसके साथ ही सत्र की औपचारिक कार्यवाही समाप्त हो गई.

You Might Be Interested In

इस दौरान, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने जवाबी सवाल उठाए और बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने सवाल किया कि सदन के नेता को कैसे पता चला कि बांग्लादेश में मारा गया व्यक्ति दलित था. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है, इसलिए भारत सरकार को बांग्लादेश की घटनाओं के संबंध में स्पष्ट और प्रभावी कदम उठाने चाहिए.

सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि SP ने पहले ही उत्तर प्रदेश को काफी नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने विपक्ष से “हर चीज को जाति की नज़र से देखना” बंद करने की अपील की और कहा कि UP विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. अपने संबोधन में, उन्होंने प्रेरक पंक्तियों के माध्यम से प्रगति का संदेश भी दिया.

विपक्ष बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या पर चुप रहा – सीएम योगी

बांग्लादेश और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या पर चुप रहा, जबकि उन्होंने गाजा पट्टी के मुद्दे पर आवाज़ उठाई. उनके अनुसार, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, और अगर बंटवारा नहीं होता, तो हिंदुओं को अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़ता. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का विरोध करेंगी, क्योंकि वे उन्हें वोट बैंक के तौर पर देखती हैं.

कुल मिलाकर, सेशन के दौरान सरकार ने विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी नीतियों पर ज़ोर दिया, जबकि विपक्ष ने अंतरराष्ट्रीय और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की.

65 फीट ऊंची मूर्तियां, 65 एकड़ का परिसर…पीएम मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन; बीजेपी ने की खास तैयारी यहां जानें

You Might Be Interested In
Tags: supplementary budgetUP Newsup vidhan mandal session 2025yogi adityanath
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?
UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?
UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?
UP Vidhan Mandal Session 2025: विधानसभा में जमकर गरजे CM योगी, बांग्लादेश को लेकर खोली विपक्ष की पोल; यहां देखे क्या कुछ कहा?