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3 बहनों की मांग में भरा एक ही लड़के ने सिंदूर! रील्स से हुईं थी फेमस; अपने ही कैमरामैन को बनाया दूल्हा

UP Wedding: उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले इसे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, हसनपुर इलाके के धौरिया गांव की तीन लड़कियों ने चामुंडा माता मंदिर में एक कैमरामैन से शादी रचा ली है, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो तीनों बहने हैं.

By: Heena Khan | Published: July 23, 2026 1:16:48 PM IST

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UP Wedding: उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले इसे एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, हसनपुर इलाके के धौरिया गांव की तीन लड़कियों ने चामुंडा माता मंदिर में एक कैमरामैन से शादी रचा ली है, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो तीनों बहने हैं. इन बहनों की उम्र 18 से 20 साल के बीच है. रविवार शाम को शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे हिंदू धर्म के मानने वालों में भारी विरोध हुआ; उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान और सामाजिक नियमों का उल्लंघन बताया.

वायरल हुआ वीडियो 

बता दें कि Inkhabar इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.  वायरल वीडियो के मुताबिक, धौरिया गांव की रहने वाली सरोज (20), सोनिया (19) और संतोष (18) ने 17 जुलाई को चामुंडा माता मंदिर में फेरे लिए. श्यामूपुरी गांव के कैमरामैन विकास नाइक ‘विक्कू’ ने एक-एक करके तीनों बहनों की मांग में सिंदूर भरा और उन्होंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया. इस समारोह के दौरान दोनों पक्षों का कोई भी परिवार का सदस्य मौजूद नहीं था. मंदिर के मैनेजर डॉ. शिवचरण दास ने बताया कि उस समय मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा था और कोई पुजारी वहां मौजूद नहीं था.

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रील्स से फेमस हुईं तीनों बहनें 

इसमें शामिल चारों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं. तीनों बहनों के मिलाकर फेसबुक पर 4,69,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. सबसे बड़ी बहन सरोज B.Tech के दूसरे साल की छात्रा है, जबकि बाकी दोनों ने 12वीं कक्षा पास कर ली है. विकास ने भी इस साल 12वीं पास की है और LLB कोर्स की तैयारी कर रहा है; वह पिछले छह महीनों से उनकी रील्स में पति की भूमिका निभा रहा था.

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राजा दशरथ की भी 3 रानियां थीं…

जब बिजनेसमैन मुकेश गुप्ता और स्थानीय हिंदू श्रद्धालुओं ने आपत्ति जताई और विवाद बढ़ गया, तो बहनों ने अपना पक्ष रखने के लिए एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही साथ रही हैं. जब अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों पर उनकी अलग-अलग शादियां कराने की कोशिश की, तो उन्होंने इसके बजाय एक ही समय पर एक साथ शादी करने का फैसला किया. आपत्ति जताने वालों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा, “इतिहास में राजाओं की कई रानियाँ हुआ करती थीं; तब इसे अपमान क्यों नहीं माना जाता था? हम तीनों बालिग हैं और इस रिश्ते से खुश हैं—तो फिर कागज़ी कार्रवाई में क्या दिक्कत है?”

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Tags: UP NewsWedding News
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