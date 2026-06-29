अगर वो चाकू न चलता... तो आज देश का बड़ा IAS अफसर या फौजी कमांडर होता यह इंटरनेशनल डॉन; बरेली की जेल में काट रहा है उम्र कैद!

क्या सच में अंदरवर्ल्ड डॉन या माफिया किंग या किडनैपिंक जैसे खौफनाक जुर्म की सपना बचपन से ही पलता है? नहीं. ज्यादातर नौजवानों के अपराधी बनने के पीछे एक ऐसी घटना होती है जो बदलने की आग में उन्हें जुर्म की दुनिया में धकेल देती है. ऐसा ही एक शख्स जो कभी पढ़-लिखकर आईएएस अफसर बनना चाहता था. यूपी की लखनऊ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई कर रहा था. भाई को सेना की वर्दी पहने देखा तो एक ही सपना गांठ बांध लिया कि सेना का जवान बनना है. पढ़ाई-लिखाई में होशियार एक नौजवान लेकिन छात्र राजनीति में लगे धक्के के कारण जुर्म की दुनिया में उतर गया. किडनैपिंग किंग बना. दाउद से पहले गहरी दोस्ती, फिर जानी दुश्मनी हो गई. उम्र की सजा हुई तो जेल में बैठे-बैठे लश्कर-ए-तैयबा की सरगना हाफिज सईद के घर के घर बन विस्फोट करा दिया. आइए जानते हैं यूपी के उस पढ़े-लिखे डॉन के बारे में, जिसकी रिहाई की अफवाह से पाकिस्तान भी कांप उठा था. आज हत्या और अपहरण से जुड़े 42 से ज्यादा मामलों में 30 से जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है. हम बात कर रहे हैं बबलू श्रीवास्तव ऑर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव!

फिल्मों सीन से कम नहीं है बबलू श्रीवास्तव की कहानी

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मा बबलू श्रीवास्तव कभी डॉन नहीं बनना चाहता था. पढ़ाई में हमेशा अव्वल आने वाला नौजवान शुरुआती दिनों से आईएएस अफसर बनने का ख्वाब पाले बैठा था. भाई को सेना की वर्दी पहने देखा तो भारतीय सेना में भर्ती होने की ठान ली. पढ़ाई में अच्छा था इसलिए परिवार ने गाजीपुर से लखनई भेज दिया. लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के साथ-साथ सेना की तैयारी करने लगा.

छात्र राजनीति ने जुर्म की ओर मोड दी राहें

यह बात है साल 1982 की, जब लॉ कॉलेज में नीरज जैन नाम के एक दोस्त ने कॉलेज महामंत्री पद के लिए पर्चा भरा. दोस्त को जिताने के लिए बबलू प्रचार करने मैदान में उतरा और विरोधी गुट के साथ एक हिंसक झड़प हो गई. एक छात्र की चाकू गोदकर हत्या की गई तो नाम आ गया बबलू श्रीवास्तव पर. मृतक छात्र कोई आम इंसान नहीं था, जुर्म की दुनिया के एक और जाने-माने नाम अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना का करीबी थी. बस फिर क्या…नाराज अन्ना ने बबलू के झूठे केस में फंसाकर एक के बाद एक कई बार जेल करवाई. जैसे ही बबलू श्रीवास्तव सजा काटकर बाहर आता तो दोबारा कोई अन्ना किसी बहाने से उसे जेल में डालवा देता है. अन्ना के खिलाफ एक बीज धीरे-धीरे बबलू के दिल में घर कर चुका था. उससे बदला लेने के लिए बबलू ने राम गोपाल मिश्र की गैंग से हाथ मिला लिया. यह वो दौर था जब अन्ना और राम गोपाल की दुश्मनी पीक पर थी.

खुद की गैंग बनाई, किए काले काम

अन्ना और राम गोपाल की दुश्मनी तो आगे जाकर खत्म हो गई लेकिन बबलू श्रीवास्तव की खुन्नस का इलाज नहीं हो पाया. इसलिए यूपी में भौकाल मचाने के लिए अपनी खुद की गैंग बनाई. किडनैपिंग से लेकर काले धंधों में हाथ डाल दिया. लोगों को किड़नैप करता और फिरौती मांगकर अपना धंधा चलाता. बिहार-महाराष्ट्र तक के लोग बबलू श्रीवास्तव के नाम से खौफ खाते थे. दिन पर दिन बढ़ते जुर्मों के कारण बबलू श्रीवास्तव का नाम यूपी पुलिस की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में आ गया. फिर बबलू ने भी वही किया जो हर बदनाम डॉन करता है. वो यूपी तो क्या देश छोड़कर चला गया और नेपाल-दुबई में जड़ें जमाने लगा.

दाउद से दोस्ती, फिर निभाई जानी दुश्मनी

उत्तर प्रदेश में जान पर बन आई तो बबलू श्रीवास्तव भागकर नेपाल चला गया और वहां के कुख्यात डॉन मिर्जा दिलशाद बेग से हाथ मिला लिया. उसकी सलाह पर दुबई चला गया जहां मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से. फिर क्या…किडनैपिंग किंग अब ड्रग्स की स्मलिंग करने लगे. दाउद के साथ मिलकर देश-विदेश में हथियारों की सप्लाई करने लगे. लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला. साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के लिए जब दाऊद को मास्टरमाइंड कहा दाने लगा तो दोनों की राहें अलग हो गई. दाऊद तो बच गया लेकिन बबलू श्रीवास्तव को साल 1995 में सिंगापुर से गिरफ्तार कर लिया गया. भारत में प्रत्यर्पण हुआ और तब से बरेली की जेल में सजा काट रहा है.

बबलू के नाम से थर-थर कांपता है पाकिस्तान

साल 2021 में एक बार बबलू श्रीवास्तव का नाम सुर्खियों में छा गया. मामला था पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की सरगना हाफिज सईद के घर पर बम धमाके था. इसमें 3 लोगों की मौत, जबकि 24 की घायल हो गए. पाकिस्तान ने खुलासा किया कि धमाके में करीब 200 किलोग्राम विस्फोट यूज हुआ था. पाकिस्तान ने हमले का जिम्मा बबलू श्रीवास्तव पर मढ़ दिया और उसे रॉ का एजेंट बताया. लेकिन उस समय बबलू श्रीवास्तव जेल में बंद था. वहां रहते हुए बबलू श्रीवास्तव का खौफ इतना बढ़ गया कि पुलिस को कोर्ट से जेल और जेल से कोर्ट सुनवाई के लिए सुरक्षित ले जाने के लिए बबलू श्रीवास्तव के लिए स्पेशल ऑपरेशन जैकाल चलाना पड़ा. कई सुनवाई पर बबलू श्रीवास्तव को बुलेटप्रूफ जैकेट पहने भी देखा गया. उसके आसपास सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस कर्मी तैनात रहते थे. आज भी बबलू श्रीवास्तव 1993 के एक हत्याकांड के मामले में पिछले 30 साल से बरेली की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है.

ये भी पढ़ें:- आखिरी कॉल पर रोते हुए कहा था- ‘भैया मुझे यहां से ले जाओ, सही नहीं लग रहा’… सुबह संदिग्ध हालत में मिली नवविवाहिता की लाश, शादी के 4 महीने बाद खुला यह राज़!