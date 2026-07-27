UP के टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी, परिवार का कैशलेस होगा इलाज; सरकार का बड़ा एलान

UP Teachers Cashless Medical Scheme: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक बन गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के खंदारी कैंपस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना’ का शुभारंभ किया. इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. इस पहल के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच मिल गया है.

इस योजना के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत 1.28 लाख से अधिक शिक्षक एवं कर्मचारी तथा उनके आश्रित परिवार सीधे लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

हर परिवार को मिलेगा 5 लाख तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र शिक्षकों और उनके परिवारों को लिस्टेड सरकारी एवं निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा. योजना का लाभ कार्ड जारी होने के पहले दिन से ही प्राप्त किया जा सकेगा. भर्ती से लेकर दवाइयों, ऑपरेशन और डिस्चार्ज तक का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी.

इस योजना का संचालन साचीज (SACHIS) के जरिए किया जाएगा साथ ही आयुष्मान भारत योजना की दरों पर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 1900 से अधिक बीमारियों का इलाज शामिल है, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, न्यूरो सर्जरी और अन्य गंभीर उपचार भी शामिल हैं.