UP Teacher Health Scheme 2026: फ्री में होगा यूपी के टीचरों का इलाज? परिवार को भी मिलेगा फायदा; जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

UP Teacher Health Scheme 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचरों और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर हेल्थकेयर सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है. बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर 6 जून, 2026 को लॉन्च किए गए इस पोर्टल के ज़रिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. सरकार का मकसद टीचरों को हेल्थकेयर सेवाओं तक आसान और तेज़ पहुँच देना है. इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद, योग्य लाभार्थियों को मुख्यमंत्री टीचर कैशलेस मेडिकल कार्ड मिलेगा.

इस स्कीम से किसे फ़ायदा होगा?

राज्य कैबिनेट ने 29 जनवरी, 2026 को इस स्कीम को मंज़ूरी दी थी. इस स्कीम में बेसिक और सेकेंडरी शिक्षा विभाग के टीचर, नॉन-टीचिंग स्टाफ़ और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. बेसिक शिक्षा विभाग के लगभग 11.95 लाख लाभार्थी और सेकेंडरी शिक्षा विभाग के लगभग 2.97 लाख लाभार्थी इसका फ़ायदा उठाएंगे. बाद में 10 मार्च, 2026 को इस स्कीम को हायर एजुकेशन सेक्टर के 200,000 से ज़्यादा टीचरों और स्टाफ़ तक बढ़ा दिया गया. इस स्कीम की घोषणा सबसे पहले 5 सितंबर, 2025 को टीचर्स डे पर की गई थी.

5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

मुख्यमंत्री कैशलेस मेडिकल स्कीम के तहत, योग्य लाभार्थियों को सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. यह स्कीम आयुष्मान भारत की तरह है, और इलाज के रेट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से तय किए गए हैं. बेसिक और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इस स्कीम पर सालाना लगभग 448 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी है?

इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, योग्य टीचरों को सबसे पहले पोर्टल पर आधार e-KYC प्रोसेस पूरा करना होगा. इसके बाद, वे मुख्यमंत्री टीचर कैशलेस मेडिकल कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे. सरकार ने साफ किया है कि जो लोग पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की दूसरी हेल्थ स्कीम का फायदा ले रहे हैं, उन्हें इस स्कीम के तहत डबल फायदे नहीं मिलेंगे. इसलिए, अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी चेक करना ज़रूरी है. इस स्कीम को टीचर्स और उनके परिवारों को हेल्थ खर्च की चिंता से राहत दिलाने की दिशा में एक ज़रूरी कदम माना जा रहा है.