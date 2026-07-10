Home > उत्तर प्रदेश > मुंह दबोचा, हाथ-पैर बांधे, और घसीटते हुए जंगल ले गए 3 दरिंदे; रातभर कुएं में मौत से जंग लड़ती रही पीड़िता!

मुंह दबोचा, हाथ-पैर बांधे, और घसीटते हुए जंगल ले गए 3 दरिंदे; रातभर कुएं में मौत से जंग लड़ती रही पीड़िता!

सुल्तानपुर दुष्कर्म मामले में पुलिस की जांच से पता चला कि पीड़िता और आरोपी पहले से संपर्क में थे. मामला प्रेम संबंध का प्रतीत होता है जहां आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ दरिंदगी की हदें पार की और महिला को बांधकर कुएं में फेंक दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 10, 2026 12:56:40 PM IST

मुंह दबोचा, हाथ-पैर बांधे, और घसीटते हुए जंगल ले गए 3 दरिंदे; रातभर कुएं में मौत से जंग लड़ती रही पीड़िता!
मुंह दबोचा, हाथ-पैर बांधे, और घसीटते हुए जंगल ले गए 3 दरिंदे; रातभर कुएं में मौत से जंग लड़ती रही पीड़िता!


उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है जब महिला खेत में शौच करने गई थी तो अकेलेपन का फायदा उठाते हुए गांव के ही तीन दरिंदों ने महिला को बंधक बना लिया. महिला ने काफी देर तक ग्रामीणों को सहायता के लिए पुकारा, चीख-पुकार की लेकिन हैवानों ने महिला की असमत से खिलवाड़ किया और बेरहमी से बांधकर कुएं में धक्का दे दिया. 

कुएं में बिलखती रही पीड़िता

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, दरिंदों ने दुष्कर्म के बाद जान से मारने की साजिश के तहत महिला को कुएं में फेंका जहां महिला चीख-पुकार करती रही. ग्रामीणों ने कुएं से आ रहे विलाप सुने और उस ओर दौड़े और महिला को खींचकर कुएं से बाहर निकाल लिया. शिवगढ़ गांव की इस घटना से आसपास के गांव में भी महिला सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ा दी हैं. इस मामले की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्द किए जहां पीड़िता ने आरोपियों की पहचान का खुलासा किया.

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देर रात शौच जाते समय किया था कांड

पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि वो बुधवार को अपने घर के अंदर ही सोई थी. देर रात जब वो शौच करने के लिए घर से निकली तो खेत के रास्ते में पड़ोसी किशोर समेत इसके दो अज्ञान साथियों ने जबरन पकड़ लिया. और मुंह दबाकर जंगल की ओर ले गए. तीनों दरिंदरों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और बेरहमी से कुएं में फेंक किया. महिला के हाथ-पैर तक बांध दिए थे ताकि उसकी डूबने से मौत हो जाए और किसी को पता न चले, लेकिन महिला कुएं में गिरने के बाद महिला बेहोश हो गई थी.

मामला दबाने की कोशिश कर रही थी पुलिस?

डायल-112 पर कॉल करके पूरे घटनाक्रम की शिकायत की गई लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर शिवगढ़ पुलिस ने मामले को मैनेज करने की कोशिश की लेकिन जल्द ही खबर मीडिया और आसपास के इलाके में फैल गई, जिसके बाद पुलिस को जांच-पड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा. पीड़िता के पिता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. शुरुआती जांच से पता चला कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है. आरोपी नाबालिग है, जो पीड़िता के साथ काफी लंबे समय से संपर्क में था.

ये भी पढ़ें:-पति के अवैध संबंध, चचेरे देवर की खौफनाक साजिश…. फिर सामने आया वो इंसान, जिसने खोल दिए ‘रानी देवी हत्याकांड’ के राज़!

Tags: crime newsExtra-Marital AffairUP Crime NewsWomen Harassment Casewomen safety concern
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