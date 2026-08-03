यूपी के दारोगा ने युवती को दिया ऑफर, बोला- संबंध बनाओ, मेडिकल में साबित नहीं होगा

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर (दारोगा) द्वारा शिकायतकर्ता महिला के साथ दुष्कर्म करने और फिर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दारोगा ने पीड़ित महिला से कहा था- ‘मुझसे संबंध बनाओ, मेडिकल में नहीं पता चलेगा.’ पूरे मामले के मीडिया में सामने आने के बाद आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया है. महिला से दुष्कर्म के आरोप में आशियाना थाना में तैनात एसएसआइ धर्मवीर शाही के खिलाफ पुलिस विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने आरोपी एसएसआइ को निलंबित कर जेल भेज दिया है.

वहीं, पीड़िता ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. पीड़िता का कहना है कि एसएसआइ धर्मवीर शाही ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि एसएसआइ धर्मवीर शाही ने उससे कहा कि मुझसे संबंध बनाओ. यह भी यकीन दिलाया कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होगी. इसके बाद मजबूर महिला ने एसएसआइ धर्मवीर शाही के साथ संबंध बनाए.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, लखनऊ के पीजीआइ थाने में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना होनी थी. दरअसल, बस्ती जिले के रहने वाले अभिषेक सिंह के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. इसकी विवेचना एसएसआइ धर्मवीर शाही को सौंपी गई थी. आरोप है कि विवेचना के दौरान एसएसआइ ने पीड़िता से फोन पर बातचीत शुरू की. इसके बाद कहा कि शादी करूंगा. विश्वास जीतने के बाद धर्मवीर एक दिन घर पर लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा मिलने के बाद वह एसएसआइ के संपर्क में रही, लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि वह धोखा दे रहा है.

शादी की बात पर करने लगा टाल मटोल

पीड़िता लगातार शादी की बात करती रही, लेकिन एसएसआइ धर्मवीर शाही झांसा देता रहा. जिद करने पर पीड़िता ने बेल्ट से पीटने का भी आरोप लगाया है. मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस मुकदमे की विवेचना एसएसआइ को सौंपी गई थी, उसी दौरान उन पर पीड़िता को प्रभाव में लेकर शादी का झांसा देने का आरोप लगा.

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