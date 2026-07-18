UP: भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अस्पताल में हुए भर्ती, डिंपल यादव की दो टूक ‘BJP वाले सफेद चादर का कफन…’

19 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए. सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विभिन्न दलों के नेता इस मुद्दे पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

डिंपल यादव ने केंद्र पर साधा निशाना

डिंपल ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं. जब शांतिपूर्ण आवाजो को दबाया जाता है, तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं. सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना, देश की आत्मा को दबाना है.’

बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफ़न लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जाता है, तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज़ दबाना, देश की आत्मा को दबाना है। pic.twitter.com/mFVCA0CRtA — Dimple Yadav (@dimpleyadav) July 18, 2026

बता दें कि शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लेकर गई. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर हंगामे की स्थिति बन गयी है. लोग पुलिस के इस कारनामे का विरोध कर रहे हैं.

अभिजीत दीपके के साथ हुई मारपीट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह सात बजे जब वो फ्रेश होने के लिए वहां से निकले थे तो पुलिस वहां आ गई. अभिजीत ने कहा, ‘वे सोनम सर को गालियां देते हुए घसीटकर लेकर गए. 60 साल का एक व्यक्ति, जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर था उन्हें दिल्ली पुलिस जबरदस्ती घसीटकर यहां से लेकर गई.’ अभिजीत ने आगे कहा, ‘हमें नहीं पता कि कहां लेकर गए हैं. जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं जंतर-मंतर आ रहा था, तो पुलिस ने मेरे साथ भी मारपीट की. ये पुलिस नहीं आरएसएस के गुंडे हैं. मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, क्या मैं कोई अपराधी हूं? मुझे इन लोगों ने सड़कों पर मारा.’