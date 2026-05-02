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कहीं उखड़े Meter, कहीं 7 दिन की चेतावनी… उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी, BKU आजाद ने किया बड़ा एलान

Smart Meter Protest: यूपी में एक तरफ जहां मेरठ में उर्जा भवन में भारतीय किसान यूनियन (BKU) आजाद ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी गुस्साए ग्रामीण पावर हाउस पहुंच जोरदार प्रदर्शन के साथ स्मार्ट मीटर भी उखाड़कर फेंक रहे हैं.

By: Shristi S | Published: May 2, 2026 4:02:42 PM IST

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर बवाल जारी


UP Smart Meter Protest: उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर का विरोध अपने चरम पर हैं. एक तरफ जहां मेरठ में उर्जा भवन में भारतीय किसान यूनियन (BKU) आजाद ने स्मार्ट मीटर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ आगरा में भी गुस्साए ग्रामीण पावर हाउस पहुंच जोरदार प्रदर्शन के साथ स्मार्ट मीटर भी उखाड़कर फेंक रहे हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि पूरी खबर.

BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन कुमार का क्या कहना हैं?

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन कुमार बालियान ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले, बुनियादी ढांचा और पूरी व्यवस्था खुद स्मार्ट होनी चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि ग्रामीण इलाकों में, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी की लगातार समस्याएं रहती हैं, प्रीपेड या स्मार्ट मीटर की व्यवस्था बेअसर है.

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उन्होंने बताया कि किसान आमतौर पर किराने के सामान और अन्य खर्चों का बजट मासिक आधार पर बनाते हैं; इसलिए, जब भी मीटर का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तो उसे तुरंत रिचार्ज करने की जरूरत उनकी आर्थिक योजना के लिए सही नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि बिजली का अचानक कट जाना बच्चों की पढ़ाई, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल, और रोज़मर्रा के घरेलू कामों को पूरी तरह से रोक देता है.

जीतू नागपाल ने क्या चेतावनी दी?

जीतू नागपाल ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में कोई टीम स्मार्ट मीटर लगाने आती है, तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. कुलदीप त्यागी ने एक बड़ी असमानता की ओर इशारा किया: एक तरफ, विधायकों और सांसदों को मुफ्त बिजली दी जाती है, जबकि दूसरी तरफ, किसानों और गरीबों को मनमाने और बहुत ज़्यादा बिजली बिल वसूलकर परेशान किया जा रहा है. शुक्रवार को दफ्तर बंद होने के कारण, ऊर्जा निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था.

सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन के लिए मौके पर पहुंचे

सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञापन लेने के लिए मौके पर पहुंचे. नितिन बालियान ने घोषणा की कि अगर सात दिनों के भीतर स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं बदले गए, तो एक अनिश्चितकालीन विरोध आंदोलन शुरू किया जाएगा. जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक, शादाब चौधरी, सुशांत राठी, ज़की गौहरी, मेराज राव, पवन शुक्ला, मनोज तोमर और शशिकांत गौतम इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे. भारतीय किसान यूनियन (खालसा) के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने भी बिजली से जुड़ी शिकायतों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा.

क्या हैं मुख्य मांगें?

  • जो लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते, उनके मौजूदा मीटर हटाकर उनकी जगह पोस्टपेड मीटर लगाए जाएं.
  • बिजली की सप्लाई काटने से पहले कम से कम 15 दिन का लिखित नोटिस जरूर दिया जाए.
  • स्मार्ट मीटर लगाने से मीटर रीडर बेरोजगार हो रहे हैं; उन्हें दोबारा रोजगार दिया जाए.
  • ट्यूबवेल (सिंचाई पंप) पर अभी जो मीटरिंग सिस्टम लागू है, उसे बंद किया जाए.
  • पुराने और जर्जर बिजली के खंभों को बदला जाए; इसके अलावा, बिजली कटौती के कारण होने वाले
  • नुकसान के लिए उपभोक्ताओं को मुआवज़ा दिया जाए.
  • रात के समय होने वाली निगरानी छापेमारी और ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाना चाहिए.

Tags: smart meter protestSmart meters in uputtar pradesh news
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