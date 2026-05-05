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UP Smart Meter: योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब पोस्टपेड की तरह काम करेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर, बिल जमा करने के लिए मिलेंगे इतने दिन

UP Smart Meter News: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है. स्मार्ट मीटर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर की तरह काम करेंगे, तो ऐप पर बिलिंग आदि की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसके लिए आपको फोन नंबर पर मैसेज के जरिए अपडेट किया जाएगा.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 5, 2026 1:32:29 PM IST

यूपी स्मार्ट मीटर
यूपी स्मार्ट मीटर


UP Electricity Smart Meter: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है. उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ा कदम उठाया गया है. अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में काम करेंगे. साथ ही पहले की तरह बिजली बिल में बिल जमा करने की तारीख दर्ज रहेगी. इसके अलावा उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है.

यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था. पहले की तरह एक तारीख से महीने के अंत तक बिल की खपत का एक महीने का बिल एसएमएस और व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बदला है, वे अपना नबंर अपडेट करवा सकते हैं.

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भुगतान के लिए मिलेगा पर्याप्त समय

इस फैसले से यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. बिलिंग प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और शिकायतों का जल्दी समाधान सुनिश्चित होगा. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को हर महीने की 10 तारीख तक बिल मिल जाएंगे. बिल मिलने की तारीख से भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा.

चैटबॉट्स पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल और बकाया बिल प्राप्त कर सकेंगे. यह बिल 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर भी प्राप्त किए जा सकेंगे. बयान में कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी वापस कर दी गई थी, अब पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने पर उनसे सिक्योरिटी एकमुश्त न लेकर चार किस्तों में ली जाएगी.

फोन नंबर पर मैसेज के जरिए किया जाएगा अपडेट

बता दें कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से यूपी में लोगों को उनकी बिजली खपत और रिचार्ज-बैलेंस आदि की जानकारी UPPCL ऐप पर मिल रही थी. सरकार के फैसले के बाद अब क्योंकि स्मार्ट मीटर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर्स की तरह काम करेंगे, तो ऐप पर बिलिंग आदि की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसके लिए आपको फोन नंबर पर मैसेज के जरिए अपडेट किया जाएगा.

यूपी में 3.5 करोड़ उपभोक्ता हैं. करीब 87 लाख के यहां स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसमें 75 लाख के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. उपभोक्ताओं का आरोप था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चल रहा है. अचानक बिजली कट जाती है. बिजली कटने पर उपभोक्ता रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करने के बाद भी तत्काल आपूर्ति शुरू नहीं होती है.

इस मौके पर प्रीपेड मीटर और पोस्टपेड मीटर में अंतर जानते हैं. 

प्रीपेड मीटर

  • पहले रिचार्ज करना होता है, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट सकती है.
  • रीयल-टाइम खपत और बैलेंस देख सकते हैं.
  • खर्च पर पूरा नियंत्रण रहता है.
  • इसके अलावा बिल की राशि कम-ज्यादा हो सकती है.

पोस्टपेड मीटर 

  • इसमें पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर बिजली बिल भरते हैं.
  • बिल न भरने पर ही कनेक्शन कटता है.
  • महीने के अंत में बिल आने पर पता चलता है.
  • लंबी कतारों से मुक्ति मिलती है और ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं.
  • हर महीने भुगतान करते हैं.

Tags: home-hero-pos-2up governmentUP News
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