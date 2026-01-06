Home > उत्तर प्रदेश > UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…

UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…

UP SIR Draft Voter List 2026 out: यूपी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 आज eci.gov.in पर 6 जनवरी, 2026 को जारी कर दी गई हैं. इस लिस्ट में हटाए गए नामों की जानकारी दी जाएगी. जिसके बाद वोटर्स 6 फरवरी 2026 तक छूटे गए नामों या फिर सुधारों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वोटर्स को "अनमैप्ड" मार्क किया गया है, उन्हें फॉर्म 6, 7, या 8 के ज़रिए तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा.

By: Preeti Rajput | Published: January 6, 2026 1:22:19 PM IST

UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…


You Might Be Interested In

UP SIR Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज, 6 जनवरी 2026 को जारी की जाने वाली है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) उत्तर प्रदेश के लिए इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आधिकारिक तौर पर आज जारी कर देगा. यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद जारी की जा रही हैं. जो वोटर लिस्ट को साफ करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. वोटर्स 6 फरवरी 2026 तक छूटे गए नामों या फिर सुधारों के लिए आवेदन कर सकते हैं. वोटर्स कोअनमैप्डमार्क किया गया है, उन्हें फॉर्म 6, 7, या 8 के ज़रिए तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने पुष्टि की कि हालांकि यह मूल रूप से 31 दिसंबर को जारी होने वाली थी, लेकिन 15,000 से ज़्यादा नए पोलिंग बूथ बनाने और हर एक जनगणना फॉर्म के डिजिटलीकरण के कारण लिस्ट आज जारी की जाएगी. 

You Might Be Interested In

UP SIR ड्राफ्ट रोल में अपना नाम कैसे चेक करें?

ऑनलाइन : 

  • वोटर्स सर्विस पोर्टल: voters.eci.gov.in पर जाएं.
  • स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) – 2026″ सेक्शन पर क्लिक करें.
  • अपना वोटर ID (EPIC) नंबर डालें.
  • कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए.
  • DF ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करने के लिए ceouttarpradesh.nic.in पर जाएं.

2. ऑफलाइन तरीका:

  • पोलिंग स्टेशन पर जाएं: ड्राफ्ट रोल की फिजिकल कॉपी आज से सभी स्थानीय पोलिंग स्टेशनों पर सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध हैं.
  • बूथ लेवल ऑफिसर (BLO): आप ASD लिस्ट (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) देखने के लिए सीधे अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं. 

अगर लिस्ट से गायब हैं नाम तो क्या करें

  • फ़ॉर्म 6: अगर आपका नाम नहीं है या आप नए वोटर हैं (1 जनवरी, 2026 तक 18+).
  • फ़ॉर्म 7: नाम शामिल होने पर आपत्ति जताने के लिए (जैसे, मृत या शिफ्ट हुए वोटर).
  • फ़ॉर्म 8: अगर आपका नाम है लेकिन उसमें गलतियाँ हैं (गलत पता, फ़ोटो, या स्पेलिंग).
  • अनमैप्ड” वोटर: अगर आप 1.25 करोड़ “अनमैप्ड” वोटरों में से हैं, तो आपको एक नोटिस मिलेगा. नोटिस के दौरान नाम कटने से बचने के लिए आपको एक सेल्फ़-अटेस्टेड ID प्रूफ़ (आधार, पासपोर्ट, या बर्थ सर्टिफ़िकेट) देना होगा.

 

You Might Be Interested In
Tags: UP draft voter listUP election preparationUP voter list 2026uttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘गांधी टॉक्स’ का टीज़र आउट, बिना बोले बहुत कुछ कह...

January 4, 2026

काले हीरे को आखिर क्यों माना जाता है अपशगुन? इन...

January 4, 2026

सुरक्षित लगाव के क्या है व्यवहारिक लक्षण

January 4, 2026

स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल और...

January 3, 2026

वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित 2026 की बॉलीवुड फिल्में,...

January 3, 2026

किंग खान का रॉयल अंदाज़, करोड़ों की घड़ी और सब्यसाची...

January 3, 2026
UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…
UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…
UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…
UP SIR Voter List: आज जारी होगा यूपी SIR का ड्राफ्ट रोल, लिस्ट में नहीं मिला नाम; तो ऐसे करें चेक…