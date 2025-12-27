UP SIR: यूपी में 2.89 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट से कटे नाम, कैसे करें चेक? सूची में नहीं है नाम तो जल्दी करें ये काम

UP SIR 2025: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम पूरा हो गया है. एसआईआर के बाद यूपी में 2.89 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं. यूपी में अभी कुल 15 करोड़ करोड़ 44 लाख वोटर थे. अब 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा.

एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनमें मौत, दूसरी जगह शिफ्ट हुए वोटर, कहीं और वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड लोग, गैर-मौजूद या जिनका पता नहीं चल पाया और जिन्होंने साइन करने से मना कर दिया या फॉर्म वापस नहीं किए, वे सभी शामिल हैं.

किन लोगों के कटे नाम?

डेटा के अनुसार लगभग 1.3 करोड़ ऐसे वोटर शामिल हैं, जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं.

लगभग 45 लाख वोटर मृत पाए गए.

लगभग 23 लाख वोटर ऐसे थे, जिनका नाम दो जगहों पर दर्ज था और उन्होंने SIR के दौरान इसकी जानकारी दी थी.

लगभग 9.4 लाख SIR फॉर्म वापस नहीं आए.

लगभग 84.5 लाख वोटर गैर-मौजूद थे.

इसके अलावा बता दें कि 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान सूची का मिलान किया गया, जिसमें 91 प्रतिशत नाम मैच हो गए. बाकी 9 प्रतिशत (करीब 1.11 करोड़) मतदाताओं को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे जाएंगे. शहरी क्षेत्रों जैसे लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, आगरा और बरेली में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है, क्योंकि यहां माइग्रेशन और डुप्लीकेट एंट्री ज्यादा पाई गई.

लखनऊ-गाजियाबाद में सबसे ज्यादा अनकलेक्टेबल वोटर

लखनऊ में कुल पंजीकृत वोटर करीब 39 लाख हैं, जबकि अनकलेक्टेबल वोटर लगभग 12 लाख (30 प्रतिशत) हैं. इनमें 5.4 लाख डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन वाले वोटर, जिन्होंने अपने मूल स्थान से वोट देने का विकल्प चुना. 4.3 लाख वोटर ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो सके.

वहीं गाजियाबाद जिले में कुल 28 लाख 37 हजार 991 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 8 लाख 39 हजार 142 मतदाता सत्यापन न होने के कारण मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। यह कुल मतदाताओं का 29.57 प्रतिशत है.

28 फरवरी को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत वोटर मैपिंग पूरी हो चुकी है और डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. इसी तरह 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक उन मतदाताओं को नोटिस दिए जाएंगे, जिनके रिकार्ड नहीं मिल पाए हैं. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को होगा.

बता दें कि यूपी में एन्यूमरेशन अवधि 26 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है और ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया था कि इससे पहले संशोधित कार्यक्रम में एन्यूमरेशन अवधि 11 दिसंबर तक थी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को जारी की जानी थी.

निर्वाचन आयोग ने तब यह भी कहा था कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए, इसके लिए नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ घोषणा-पत्र भरकर बीएलओ को जमा कराने या फिर ईसीआई नेट या ऐप/पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. अंतिम मतदाता सूची फरवरी 2026 में प्रकाशित की जाएगी.

ऑनलाइन अपना नाम कैसे देखें?

नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पर जाएं और Search Your Name in E-Roll को चुनें. इसके बाद आप EPIC Number, Mobile Number और अपनी पर्सनल डिटेल से ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

Search By EPIC के जरिए अपना नाम खोजने के लिए EPIC Number डालें और अपना राज्य चुनें. इसके बाद Captcha Code भरकर सबमिट करें.

Search By Details के जरिए अपना नाम चेक करने के लिए अपना राज्य सिलेक्ट करें. भाषा को चुनें. अपना नाम, जन्मतिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, लिंग, जिला, विधानसभा क्षेत्र का नाम भरें. इसके बाद बाद Captcha Code डालें और सबमिट कर दें.

वहीं अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप State-specific portals पर जा सकते हैं. यहां आपको बूथ-वार पीडीएफ लिस्ट मिल जाएगी.