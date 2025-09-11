UP SI Bharti 2025 Last Date: आखिरी दिन आज! 4543 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि, घर बैठे यूं भरें फॉर्म

UP Police SI Recruitment 2025: पुलिस की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए आवेदन का यह आखिरी मौका है. उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है. जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे यूपी पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पद भरे जाएंगे.

आप कब तक आवेदन कर सकते हैं?

यूपी पुलिस एसआई भर्ती प्रक्रिया 12 अगस्त 2025 को शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) आज यानी 11 सितंबर 2025 को आवेदन फॉर्म भरने की सुविधा बंद कर देगा. अब तक लगभग सात लाख अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं. बोर्ड 11 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा शुरू करेगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा. अनुमान है कि यह परीक्षा दिसंबर 2025 में आयोजित की जा सकती है.

कुल 4,543 पदों की संख्या है.

UP Police SI Eligibility: पात्रता मानदंड

शैक्षणिक योग्यता में, उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके बराबरी कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए.

UP Police SI Age Limit: आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट

आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है. उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इसके अलावा, बड़ी खबर यह है कि भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी है.

UP SI Selection Process: चयन प्रक्रिया

योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी. परीक्षा में चार खंड होंगे. इसमें सामान्य हिंदी, मूलभूत विधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक अभिरुचि परीक्षण/बुद्धिमत्ता परीक्षण/विवेकपूर्ण परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 02 घंटे (120 मिनट) होगी, जिसमें कुल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे.

