UP School Timings Change: यूपी के सभी स्कूलों को सरकार का नया फरमान! टाइम टेबल जारी; 1 अक्टूबर पहले पैरेंट्स जान लें जरूरी बात

UP School Timings Change: दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) की विदाई के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल गया है. इसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के परिषदीय स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है. शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित की जाएंगी. स्कूलों के लिए यह टाइम टेबल 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगा और यह 31 मार्च, 2027 तक प्रभावी रहेगा.

यहां पर बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8वीं तक के परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित हो रही थीं. बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) से सभी सरकारी स्कूलों के समय सारणी (School Time Table Change) में परिवर्तन किया गया है. इसके बाद 01 अक्टूबर, 2026 से प्राथमिक स्कूल सुबह 9 बजे से खुलंगे और दोपहर 3 बजे तक अध्यापन का कार्य होगा.

क्या है आदेश?

शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक, सभी जिलों के संबंधित विद्यालयों को निर्देश कि निर्धारित समय-सारिणी का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इसके तहत 1 अक्टूबर से स्कूलों में प्रार्थना सभा, पठन-पाठन, मध्यांतर और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां निर्धारित 6 घंटे के विद्यालय समय के अनुसार संचालित होंगी.

पैरेंट्स दें ध्यान

आदेश के मुताबिक, 1 अक्टूबर से जिले के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे. अभी तक विद्यालयों का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जा रहा है. स्कूलों का नया समय 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा.

क्यों बदला गया टाइम टेबल

शिक्षा विभाग के मुताबिक, बारिश का मौसम खत्म हो चुका है और ठंड धीरे-धीरे दस्तक दे रही है. इसके साथ ही दिन भी छोटे होने लगे हैं. ऐसे में स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है. इसका मकसद बच्चों की सहूलियत है, जिससे वो समय पर स्कूल पहुंचे और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए.

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