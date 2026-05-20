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गर्मी से बच्चों का हाल बेहाल, उत्तर प्रदेश में समय से पहले होगा summer vacation; आगरा, गाजियाबाद सहित कई शहरों में जारी हुई एडवाइजरी

भारी गर्मी के कारण राज्य सरकारों ने बच्चों की सेहत का ख्याल करते हुए स्कूलों की छुट्टियां, समय में बदलाव किए हैं. यूपी में भी स्कूलों को लेकर सवाल है कि यहां कब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी?

By: Shivangi Shukla | Published: May 20, 2026 7:32:01 PM IST

उत्तर प्रदेश में समय से पहले होगा summer vacation
उत्तर प्रदेश में समय से पहले होगा summer vacation


देश के कई राज्यों में गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर रखी है. भारी गर्मी के कारण राज्य सरकारों ने बच्चों की सेहत का ख्याल करते हुए स्कूलों की छुट्टियां, समय में बदलाव किए हैं.

कई राज्यों में तो स्कूल की छुट्टियों को भी ऐलान हो गया है. यूपी में भी स्कूलों को लेकर सवाल है कि यहां कब गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी?

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बच्चों पर हो रहा हीटवेव का असर 

भारत में इस समय सूरज देवता हर जगह आग के गोले बरसा रहे हैं. सुबह के नौ बजते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं. इस भीषण गर्मी का सबसे बुरा असर उन मासूमों पर पड़ रहा है, जिनको इस तपती धूप में स्कूल जाना पड़ रहा है. बच्चों को इस जानलेवा हीटवेव से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में समय से पहले ही स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. 

कब से कब तक रहेंगी छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से शुरू होकर 15 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगी. गौरतलब है कि भीषण लू और बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने इस बार छुट्टियों के नियमों में बदलाव किया है. 

नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा और बुंदेलखंड समेत कई संवेदनशील जिलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए समर वेकेशन की घोषणा तय समय से पहले ही कर दी गई है. वहीं, आगरा और कानपुर जैसे बड़े महानगरों में भी इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूलों को तत्काल बंद रखने का निर्णय लिया गया है. लेकिन सरकारी आदेश के बावजूद राज्य में कई स्कूल खुले हुए हैं. फिर भी ये निश्चित है कि 22 मई तक राज्य के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी.

मौसम विभाग (IMD) ने जारी किया बड़ा अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने UP कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें 20 और 21 मई के बीच भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है. लू प्रभावित क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक रहने की आशंका है, दोपहर की गर्म हवाओं के दौरान लू लगने का खतरा काफी बढ़ सकता है. उत्तर भारत में जारी भीषण गर्मी ने उत्तर प्रदेश दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में  भी अपना प्रकोप बढ़ा दिया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं, कम आर्द्रता और लंबे समय तक सीधी धूप के कारण कई जिलों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है. आईएमडी के अनुसार, सबसे गंभीर हालात बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में होने की संभावना है.

Tags: Summer VacationUP Newsuttar pradesh
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