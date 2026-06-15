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गर्मी की छुट्टी खत्म! जानें कब से खुल रहे हैं प्रदेश में स्कूल, प्रशासन ने दिये विशेष निर्देश

UP School Reopen 2026: राज्य में लंबी गर्मी की छुट्टियां अब बस खत्म ही होने वाली हैं और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल छुट्टियों के बाद फिर से खुलने जा रहे हैं. जानें प्रशासन ने बच्चों की सेहत और पेयजल व्यवस्था के संदर्भ में क्या निर्देश दिए हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 15, 2026 3:17:15 PM IST

School Reopen: UP में कब खुलेंगे स्कूल
School Reopen: UP में कब खुलेंगे स्कूल


UP School Reopen 2026: उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं. प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल 16 जून से फिर से खुलने जा रहे हैं. बता दें कि इस साल राज्य में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 20 मई से शुरू हुई थीं, जो 15 जून तक चलीं. 

बच्चों को कुल 27 दिनों का अवकाश दिया गया था, जिसके बाद अब सोमवार से छात्र-छात्राएं एक बार फिर से अपनी नई कक्षाओं में लौटेंगे. स्कूल खुलने के पहले ही प्रशासन ने बच्चों की सेहत और गर्मी को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त निर्देश दिये हैं.

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सेहत को लेकर बरतें सावधानी

इस समय उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है. मौसम के तीखे तेवर को देखते हुए अभिभावकों और स्कूलों को बच्चों की सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे स्कूल जाते समय अपने साथ पीने का पर्याप्त पानी जरूर रखें. इसके अलावा स्कूल आने-जाने के दौरान हल्के और सूती कपड़े भी पहनें और दोपहर की तीखी धूप में बाहर निकलने से बचें. स्कूलों को भी विद्यालय का समय इस प्रकार रखना चाहिए, जिससे बच्चों को तेज धूप से बचाया जा सके. 

स्कूलों के लिए कड़े निर्देश

बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन भी सख्त मोड में है. बता दें कि राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को बच्चों के लिए ठंडे पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं.

बेसिक शिक्षा परिषद ने सोशल मीडिया पर भी इस बात की जानकारी दी है कि सभी स्कूलों में पीने का साफ पानी, बिजली की चालू व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय और सुरक्षित माहौल तैयार किया जा रहा है. साथ हु छात्राओं और दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं का खास ध्यान रखा जा रहा है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल परिसरों को बेहतर बनाने का काम तेजी से चल रहा है.

Tags: UP Newsuttar pradesh
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